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02 Ocak 2017 16:39

Mardin’de ‘Verem Savaşı Haftası’ toplantısı

Mardin’de ‘Verem Savaşı Haftası’ toplantısı

02 Ocak 2017 16:39

Mardin’de “70. Verem Savaşı Eğitim ve Propaganda Haftası” dolayısıyla toplantı düzenlendi.
Mardin Halk Sağlığı Müdürlüğü, “70. Verem Savaşı Eğitim ve Propaganda Haftası” nedeniyle bir toplantı düzenledi. Halk Sağlığı Toplantı Salonu’nda yapılan toplantıya Halk Sağlığı Müdürü Uzm. Dr. Saffet Yavuz, Müdür Yardımcıları Hidayet Bakaç ve Özlem Akman Yazgan, Bulaşıcı Hastalıklar Kontrol Programları Şube Müdürü Dr. Hazal Öney, İl Verem Koordinatörü Dr. Günay Kuzeyıl ve Halk Sağlığı Müdürlüğü personeli katıldı.
Toplantıda konuşan Halk Sağlığı Müdürü Uzm. Dr. Yavuz, veremin hava yolu ile bulaşan bakteriyel bir hastalık olduğuna dikkat çekti. Yavuz, “Ülkemizde verem hastalığı ile ilgili toplumun bilgilendirilmesi ve bu hastalığa karşı toplumun bütün kesimlerinin dikkatinin çekilmesi amacıyla her yıl Ocak ayının ilk Pazar günü ile başlayan hafta Verem Eğitim ve Propaganda Haftası olarak belirlenmiştir. Bu yıl da 01-07 Ocak 2017 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan ‘70. Verem Eğitim ve Propaganda Haftası’ çerçevesinde yurt genelinde çeşitli etkinlikler düzenlenecektir. Türkiye genelinde 2005 yılında verem savaşı dispanserlerine kayıtlı toplam tüberküloz vaka sayısı yaklaşık 21 bin iken, 2014 yılında vaka sayısı 13 bin 378’e düşmüştür” dedi.
Veremin hava yoluyla bulaşan, önlenebilir ve tedavi edilebilir bir hastalık olduğuna dikkat çeken Yavuz, “Toplumu veremden korumanın en etkili yolu verem hastalarının erken teşhisi ve başarılı tedavisidir. Öksürürken veya hapşırırken ağzınızı ve burnunuzu bir kâğıt mendille kapatınız. Kâğıt mendiliniz yoksa ellerinize değil kolunuzun iç kısmına öksürün veya hapşırın. Verem hastalığının belirtilerini hissettiğinizde en yakın sağlık kuruluşuna başvurunuz. Hastalandığınızda düzenli ilaç kullanımı ile veremi durdurabilir ve sevdiklerinize bulaşmasını önleyebilirsiniz. Verem tedavisinde kullanılan tüm ilaçlar ücretsizdir. Verem hastalığının tedavisinde tam başarı için, ilaçlarınızı doğrudan gözetimli tedavi ile kullanınız” diye konuştu.



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