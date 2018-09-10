Mardin'de yamaç paraşütü eğitimleri verilmeye başlandı

Mardin Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezi tarafından şehirde ücretsiz olarak yamaç paraşütü eğitimleri verilmeye başlandı. Yaklaşık 2 ay boyunca devam edecek eğitimlerde teorik, yer eğitimleri, intibak, alçak tipi uçuşlar ve irtifa uçuşları planlanıyor. Eğitimlerin sonunda kursiyerlere sertifika ve lisans verilecek. Mardin'de ilki düzenlenen Yamaç Paraşütü Eğitimlerinin sonunda 16 lisanslı sporcu yetişmiş olacak.

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, belediye olarak yaptıkların çalışmalarla şehre ilkleri yaşattıklarını belirterek, “Tarih ve medeniyetler şehrinin hikayesini hemşerilerimizle birlikte yeniden yazıyoruz. Göreve geldiğimiz bir buçuk yılı aşkın süredir şehrimize ilkleri yaşattık. Bölgenin en büyük ve modern gençlik merkezini açtık. Şu ana kadar yaklaşık 8 bin öğrencimiz ücretsiz olarak burada ki bütün kurslardan faydalanıyor. Yine öğrencilerimiz ilk defa yurt içi ve yurt dışına gönderdik. Bunun yanında öğrencilerimizi kendi alanlarında tanınmış insanlarla bir araya getirdik” dedi.