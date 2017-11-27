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27 Kasım 2017 14:19

Mardin’de yangın paniğe neden oldu

Mardin’de bir sitenin kapalı otoparkında meydana gelen yangın nedeniyle apartman dumanlar içinde kaldı.

Mardin’de yangın paniğe neden oldu

27 Kasım 2017 14:19

Evlerinde mahsur kalan biri hamile 4 kişi, itfaiye ekiplerince merdivenle kurtarıldı.


Yangın, merkez Artuklu ilçesi 13 Mart Mahallesi’ndeki bir sitenin kapalı otoparkında meydana geldi. Elektrik kontağından çıkan ve panoda küçük çaplı patlamalara neden olan yangını fark eden vatandaşlar, durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede binayı dumanlar içinde bırakan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında, duman nedeniyle evlerinde mahsur kalan biri hamile 4 kişi, itfaiye aracının merdiveniyle tahliye edildi.


Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.




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