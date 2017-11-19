Diğer
Kategoriler
19 Kasım 2017 22:40

Mardin’de yasa dışı bahis uygulaması

Türkiye geneli yapılan yasa dışı bahis-2 operasyonu kapsamında Mardin’de 427 şahıs sorgulandı.

Mardin’de yasa dışı bahis uygulaması

19 Kasım 2017 22:40


Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı koordinesinde ülke genelinde başlatılan "Yasadışı Bahis-2" huzur operasyonu kapsamında Mardin’de de eş zamanlı denetimler yapıldı. Yasa dışı bahis oynatan iş yerlerine yönelik il merkezi ve ilçelerinde 34 ekip ve 102 personel ile 47 adreste yapılan denetimlerde 427 şahıs sorgulandı. 16 şahsa yasa dışı bahis oynatmaktan idari işlem yapılırken, 10 iş yerine de kapatılmasına yönelik idari işlem uygulandı.


Yasa dışı bahis oynatıldığı tespit edilen iş yerlerinde kullanılan 18 adet bilgisayar, 1 adet barkod okuyucu, 1 adet not defteri ve 180 TL paraya el konuldu. Bir şahıs da Mardin Ağır Ceza Mahkemesince gece vakti yağma ve cebir veya tehdit kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından arandığı tespit edilmesi üzerine gözaltına alındı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MARDİN HABERLERİ
MARDİN HAVA DURUMU
14
°
C
Sağnak Yağışlı
  • Salı
    Sağnak Yağışlı
    14°C
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    10°C
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    10°C
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    9°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç