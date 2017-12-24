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24 Aralık 2017 14:01

Mardin’de yasadışı bahis oynatan iş yerlerine baskın

Mardin’in Artuklu ilçesinde yasadışı bahis oynatan iş yerlerine baskın yapıldı.

Mardin’de yasadışı bahis oynatan iş yerlerine baskın

24 Aralık 2017 14:01


Mardin Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Mardin Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları ile ilimizde yasadışı bahis olaylarının engellenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, Artuklu İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerimizce, bir ikamette yasadışı yollar ile bahis oynatıldığı bilgisinin alınması üzerine, bahsi geçen adrese operasyon düzenlenmiş, adreste yapılan denetimlerde, 1 adet laptop, 1 adet defter, 5 adet yasadışı yollar ile bahis oynayan şahısların bilgilerinin yer aldığı ve bahis hakkında alacakların yazılı olduğu not kağıdı, 1 bilgisayar kasası, 1 adet marka cep telefonu, 4 adet iddia eklerinin yer aldığı gazete, 1 adet not kağıdı elde edilmiştir. İkamette yasadışı bahis oynayan 2 şahıs tespit edilmiş olup, bahis oynatan iş yeri sahibi ve yasadışı bahis oynan toplam 3 şahsa gerekli yasal işlem yapılmıştır" denildi.




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