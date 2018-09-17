Mardin'de yeni eğitim ve öğretim yılı törenle başladı

Mardin'de yeni eğitim ve öğretim yılı düzenlenen törenle başladı. Kentte 250 bin öğrenci ve bin 500 okulda 13 bin öğretmen okulda ders başı yaptı.

2018-2019 eğitim ve öğretim yılının başlaması nedeniyle Mardin'de tören düzenlendi. 13 Mart İlkokulunda gerçekleştirilen törene Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, Artuklu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Şakir Öner Öztürk, Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı, veliler ve öğrenciler katıldı. Törende konuşan Vali Yaman, “Bütün kurumlarımızla eğitim ve öğretimin en iyi yerlere gelmesi için çaba veriyoruz. Okullarımızın bahçelerindeki 3 aylık sessizlik bugün itibariyle eski canlılığına döndü. İlimizde 250 bin öğrencimiz var. Biz çalışmalarımızla geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi başarılı bir eğitim ve öğretim yılını hedefliyoruz. Sadece Valilik olarak değil aynı zamanda Büyükşehir Belediyemiz ve ilçe belediyelerimizle eğitim ve öğretimin en iyi yerlere gelmesi için ciddi katkılar sağlıyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde en fazla bütçeyi eğitim ve öğretime ayrıldığını biliyoruz. Bunun yanında hayırseverlerimiz de eğitimin en iyi yerlere gelmesi için destekler veriyor. Eğitimin en iyi yerlere gelmesinde katkı veren herkese teşekkür ediyorum. Yeni eğitim ve öğretim yılı hayırlı olsun” dedi.

“Eğitim maratonu başladı”

İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı ise, beklentilere cevap veren ve kalitesi günden güne artan bir şekilde çalışmalar yaptıklarını dile getirerek, “Bugün yaklaşık bin 500 okulumuzda 250 bin öğrencimizle eğitim ve öğretim yılı ilk zilini çaldık. Yaklaşık 13 bin öğretmenimizle 180 iş günlük bir eğitim maratonu başladı. Velilerimizin beklentilerini cevap verecek bir şekilde çalışmalarımız devam edecek. Biz gençlerimizin vatanını seven ailesine ve çevresine saygı duyan bir nesil olarak yetiştirmek için çaba veriyoruz. Yeni eğitim ve öğretim yılı hayırlı olsun” diye konuştu.

Konuşmaların ardından halk oyunu gösterileri yapılırken, yeni eğitim ve öğretim yılının ilk zilini Vali Yaman çaldı.