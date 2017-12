Mardin’de ‘Yenidoğan Canlandırma Programı’ eğitimi

Mardin İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada; “Dünyada yılda 4 milyon yeni doğan bebek ölmekte ve bunların yüzde 23’ü doğum sonrası asfiksiye bağlı kaybedilmektedir. Dünyada olduğu gibi ülkemizde de asfiksi temel bir Neonatal sorun olmayı sürdürmekte ve özel bir Neonatal deneyimi olmayan kurumlarda da Neonatal Resüsitasyon gereksinimi doğabilmektedir. Asfiksili bir bebeğe yaşamın ilk birkaç dakikasında yapılan girişimlerin sonuçları, yaşamın niteliğini doğrudan etkileyerek tüm bir yaşam boyunca sürecek sonuçlar doğurur. Her yenidoğanın, yeterli bir resüsitasyona hakkı vardır. Bu ise; doğum odasında uygun gereçlerin her an hazır olmasıyla birlikte, burada çalışan sağlık personelinin Yeni doğan Resüsitasyonunda becerili olmalarını ve bir ekip olarak uyumlu çalışabilmelerini gerektirir. Mardin İl Sağlık Müdürlüğü Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar, Programlar ve Kanser Birimiz tarafından NRP (Yenidoğan Canlandırma Programı) Eğitimi programlanmış olup Diyarbakır Halk Sağlığı Müdürlüğünden gelen 7 eğitimci tarafından 2. basamakta çalışan toplam 50 sağlık personeline yönelik eğitimlerimiz başladı” denildi.

Mardin İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri eğitimin düzenlenmesinde emeği geçen eğitimcilere ve katılımcılara teşekkür etti.