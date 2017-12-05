Diğer
Kategoriler
05 Aralık 2017 14:43

Mardin’de ‘Yenidoğan Canlandırma Programı’ eğitimi

Mardin İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Yenidoğan canlandırma programı eğitimi verildi.

Mardin’de ‘Yenidoğan Canlandırma Programı’ eğitimi

05 Aralık 2017 14:43


Mardin İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada; “Dünyada yılda 4 milyon yeni doğan bebek ölmekte ve bunların yüzde 23’ü doğum sonrası asfiksiye bağlı kaybedilmektedir. Dünyada olduğu gibi ülkemizde de asfiksi temel bir Neonatal sorun olmayı sürdürmekte ve özel bir Neonatal deneyimi olmayan kurumlarda da Neonatal Resüsitasyon gereksinimi doğabilmektedir. Asfiksili bir bebeğe yaşamın ilk birkaç dakikasında yapılan girişimlerin sonuçları, yaşamın niteliğini doğrudan etkileyerek tüm bir yaşam boyunca sürecek sonuçlar doğurur. Her yenidoğanın, yeterli bir resüsitasyona hakkı vardır. Bu ise; doğum odasında uygun gereçlerin her an hazır olmasıyla birlikte, burada çalışan sağlık personelinin Yeni doğan Resüsitasyonunda becerili olmalarını ve bir ekip olarak uyumlu çalışabilmelerini gerektirir. Mardin İl Sağlık Müdürlüğü Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar, Programlar ve Kanser Birimiz tarafından NRP (Yenidoğan Canlandırma Programı) Eğitimi programlanmış olup Diyarbakır Halk Sağlığı Müdürlüğünden gelen 7 eğitimci tarafından 2. basamakta çalışan toplam 50 sağlık personeline yönelik eğitimlerimiz başladı” denildi.


Mardin İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri eğitimin düzenlenmesinde emeği geçen eğitimcilere ve katılımcılara teşekkür etti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MARDİN HABERLERİ
MARDİN HAVA DURUMU
6
°
C
Yağmurlu
  • Çarşamba
    Yağmurlu
    6°C
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    6°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    6°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    7°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç