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25 Kasım 2017 14:56

Mardin’de yerel medyada dönüşüm ve yeni arayışlar çalıştayı düzenlendi

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Mardin Şube Başkanlığı tarafından desteklenen yerel medyada dönüşüm ve yeni arayışlar çalıştayı düzenlendi.

Mardin’de yerel medyada dönüşüm ve yeni arayışlar çalıştayı düzenlendi

25 Kasım 2017 14:56


Mardin’de bir otelde düzenlenen toplantıya Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Yaman, AK Parti Mardin milletvekili Orhan Miroğu, MÜSİAD Mardin Şube Başkanı Mehmet Nurettin Kasab, MÜSİAD Basın Yayın Medya Sektör Kurul Başkanı Ömer Karadeniz ile çok sayıda yerel ve ulusal medya temsilcisi katıldı.


Basın İlan Kurumu Yönetim Kurulu üyesi Mustafa Arslan, Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak, Kuzey Haber Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Erken ve Anadolu Ajansı Genel Müdür Yardımcısı Metin Mutanoğlu moderatörlüğünde yerel ve ulusal medya temsilcilerine seminer verildi. Seminerde yerel medyanın getirileri ve yapılacaklar ile yerel medyanın durumu hakkında detaylı bilgiler verildi.




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