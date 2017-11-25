Mardin’de yerel medyada dönüşüm ve yeni arayışlar çalıştayı düzenlendi

Mardin’de bir otelde düzenlenen toplantıya Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Yaman, AK Parti Mardin milletvekili Orhan Miroğu, MÜSİAD Mardin Şube Başkanı Mehmet Nurettin Kasab, MÜSİAD Basın Yayın Medya Sektör Kurul Başkanı Ömer Karadeniz ile çok sayıda yerel ve ulusal medya temsilcisi katıldı.

Basın İlan Kurumu Yönetim Kurulu üyesi Mustafa Arslan, Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak, Kuzey Haber Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Erken ve Anadolu Ajansı Genel Müdür Yardımcısı Metin Mutanoğlu moderatörlüğünde yerel ve ulusal medya temsilcilerine seminer verildi. Seminerde yerel medyanın getirileri ve yapılacaklar ile yerel medyanın durumu hakkında detaylı bilgiler verildi.