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25 Temmuz 2018 13:45

Mardin’de Yeşilay ile müftülük arasında işbirliği protokolü

Türkiye Yeşilay Cemiyeti Mardin Şubesi ve İl Müftülüğü arasında protokol imzalandı.

Mardin’de Yeşilay ile müftülük arasında işbirliği protokolü

25 Temmuz 2018 13:45


Türkiye Yeşilay Cemiyeti Mardin Şubesi ve Mardin İl Müftülüğü arasında, “Sağlıklı yaşam, teknoloji bağımlılığı ve zararlı alışkanlıklar” konusunda işbirliği protokolü imzalandı. Karşılıklı imzaların atılmasından sonra konuyla ilgili konuşan Müftü İsmail Çiçek, “Yeşilay Mardin Şubesi ile yapılan işbirliği protokolünün özellikle kuran kursları için yararlı olacağını, müftülük olarak her zaman Yeşilay’ın çalışmalarını takdir ettiklerini, bağımlılıklar, sağlıklı yaşam ve zararlı alışkanlıklar konusunda müftülük camiası olarak özen gösterdiklerini, bundan sonra da Yeşilay Cemiyeti ile irtibat halinde olacağız” dedi.



“Hedef gençleri korumak”


Yeşilay Mardin Şube Başkanı Lütfü Günlüoğlu ise, müftülüklerin en az Yeşilay Cemiyeti kadar bağımlılıklar konusunda duyarlı olduklarını ifade ederek, bundan böyle diğer kurumlarla aynı işbirliği içinde olacaklarını ve gençleri zararlı alışkanlıklardan koruyacaklarını söyledi. Yeşilay Mardin Şubesi ile Mardin Müftülüğü arasında yapılan işbirliği protokolü uyarınca ilçe müftülüklerinin bilgi ve onayı ile hayata geçirilerek, katılımcı gençlere sağlıklı yaşam, teknolojik bağımlılıklar konusunda bilgilendirme yapılması planlanıyor.




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