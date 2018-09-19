Mardin'deki sağlık örgütlerinden ‘şarbon' açıklaması

Mardin'de ortak basın açıklaması yapan sağlık örgütleri, kentte şu ana kadar “şarbon” vakasına rastlanmadığını savundu.

Mardin'de Tabip Odası, Diş Hekimleri Odası ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikasınca, kentte “şarbon” hastalığına rastlandığı iddialarına ilişkin ortak basın açıklaması düzenlendi. Karayolları Parkı'nda bir araya gelen sağlıkçılar adına açıklamayı okuyan Tabip Odası Başkanı Dr. Derya Etem, Kurban Bayramı'ndan sonra her gün bir şehirde şarbon hastalığı teşhisi konulmuş insanların ya da karantinaya alınmış şarbonlu hayvanların haberlerini aldıklarını belirtti. Yetkililerin ithal edilen hayvan sayısı, bu hayvanların dağıldığı yerler ve karantinaya alınmaları, şarbon teşhisi konulmuş insanlar ve sağlık durumları ile ilgili bilgileri paylaşmamasının herkeste endişe uyandırdığını anlatan Etem, Mardin'de şüpheli şarbon vakalarının takipçisi olduklarını ifade etti.

Etem, şarbon vakaları hakkında teyit edilmeden yapılan haberlere itibar edilmemesini isteyerek, "Şimdilik Mardin sınırları içerisinde şüpheli şahıslardan alınan doğrulama testleri negatif çıkmıştır. İlimizde gerçek bir şarbon vakasına henüz rastlanmamıştır. Bize ve sağlık kuruluşlarına ulaşan bilgiler bu şekildedir" dedi.