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30 Ağustos 2018 10:37

Mardin’e 18 uzman ve 92 pratisyen doktor atandı

Mardin İl Sağlık Müdürlüğü bünyesindeki hastane ve sağlık kuruluşlarına 18 uzman ve 92 pratisyen doktor ataması yapıldı.

Mardin’e 18 uzman ve 92 pratisyen doktor atandı

30 Ağustos 2018 10:37


Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan atamalarda Mardin’deki hastane ve sağlık kuruluşlarında çalıştırılmak üzere 18 uzman ve 92 pratisyen doktor ile 4B’li 105 yardımcı sağlık personeli ataması yapıldı. İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Saffet Yavuz, il genelinde son atamalarla birlikte farklı branşlarda 476 uzman, 558 pratisyen ve bin 867 yardımcı sağlık personeli olduğunu kaydetti. Çocuk branşında 5 ana dal ve yetişkinde 5 ana dalda sağlık hizmeti verildiğine dikkat çeken İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Saffet Yavuz, çevre hastanelere hasta sevkinin minimum seviyeye indirildiğini söyledi.


Türkiye genelinde 100 hastaya 99, Mardin’de ise 100 hastaya 27 uzman doktor düştüğü anlatan Yavuz, sağlık alanında yatırım çalışmalarıyla Mardin’de uzman doktor sayısının artırılmasının hedeflendiği kaydedildi. Birkaç branş dışında tüm alanlarda cerrahi müdahale yapıldığını ifade eden Uzm. Dr. Yavuz, “Mevcut kadromuz ile vatandaşlarımıza en iyi şekilde sağlık hizmetini vermeye çalışıyoruz. Eski hastanenin yıkım çalışmaları başladı, yerine 4 yüz yataklı ek hastane binasının yapımına kısa bir süre sonra başlanacak. Bakanlığımızın yeni dönem atamalarında uzman hekim sayımızın artacağına inanıyorum" dedi.




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