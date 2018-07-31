Mardin’e 50 milyon TL’lik eğitim yatırımı

Mardin’e yapılacak olan bölge eğitimine de ciddi anlamda katkı sunması beklenen Teknokent Koleji Mardin Kampüsü Yatırım Projesi ile ilgili DİKA ve kolej yetkilileri arasında bir toplantı gerçekleştirildi. Projenin detaylarının konuşulduğu toplantıda ajans işbirliği öngörüldü. Kampüsün kurulması sürecinde Dicle Kalkınma Ajansı danışmanlık hizmetlerini yürüterek projenin bir an önce hayata geçmesini sağlamayı hedefliyor. DİKA Genel Sekreteri Yılmaz Altındağ, eğitimin en büyük yatırım olduğunu vurgulayarak, eğitim olanaklarını arttırmanın bölgenin kalkınmasında ciddi bir fark oluşturacağını söyledi.

“5 bin öğrenciye eğitim verilecek”

Nitelikli eğitim anlayışıyla 5 bin öğrenciye eğitim vermenin hedeflendiği projede eğitim programının ana amacını özellikle tıp, mühendislik ve bilişim alanlarında bazı temel yeterliliklerin kazandırması oluşturuyor. İnovatif ve yenilikçi bir eğitim anlayışından hareketle öğrencilerin sadece üniversite sınavına değil, üniversite ve iş hayatına hazır olmalarını sağlayacak gerekli altyapı ile lise eğimini tamamlamaları hedefleniyor. 50 milyon TL’lik yatırımla Mardin’de Artuklu Kampüsü, Aziz Sancar Kampüsü, Hüma Kampüsü, Teknokent Yaşam Kompleksi ve El Cezeri Kampüsü adlarıyla 5 farklı kampüsü içerecek kolejin sadece Mardin’den değil, çevre illerden de öğrenciye ev sahipliği yapması bekleniyor.