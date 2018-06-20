Mardin’e binlerce fidan dikildi

Mardin Büyükşehir Belediyesi, daha yeşil bir şehir için durmadan çalışıyor. Çevre Koruma Daire Başkanlığı tarafından, bu bağlamda “Yol boyu ağaçlandırma projesi” çalışmaları devam ediyor. Proje kapsamında Mardin-Nusaybin, Mardin-Kızıltepe, Mardin- Midyat ve Mardin-Diyarbakır, yolları ağaçlandırıldı. Yollar boyunca binlerce farklı türde fidan dikimi gerçekleştirildi.

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, “Daha yeşil bir Mardin için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bunun üzerine çalışma arkadaşlarımla birlikte hızlıca ağaçlandırma ile ilgili projeleri hayata geçirdik. Kamor Yaşam Alan ve Spor Kompleksi, Türkmen Geçidi Ağaçlandırma Projesi, Protokol Yolu çalışması ile Yol Boyu Ağaçlandırma Projeleri’ni hayata geçirdik” dedi.

Kamor Yaşam Alan ve Spor Kompleksi’nin şehre ayrı bir hava katacağını ifade eden Yaman, “Kısa bir süre içerisinde bitecek olan atıl durumda ki Kamor Yaşam Alan ve Spor Kompleksi, şehrin görünümüne ayrı bir hava katacak. Hemşehrilerimiz aileleriyle birlikte boş zamanlarını burada geçirecekler. Gençlerimiz, bu projenin bitmesini sabırsızlıkla bekliyor. Çünkü çok geniş spor aktiviteleri onları bekliyor” diye konuştu.

“100 bin fidan dikimi gerçekleştirdik”

Yeşil bir Mardin için çalıştıklarını ifade eden Yaman, “Şehrimizin girişleri olan, Mardin-Nusaybin, Mardin-Kızıltepe, Mardin-Midyat ve Mardin-Diyarbakır yollarını güzelleştirmek adına Yol Boyu Ağaçlandırma Projesinin çalışmalarını başlattık. Mesai arkadaşlarımın öz verili çalışmaları ile kısa bir sürede bu projeyi tamamladık. Yol boyu ağaçlandırma ile şehrimizin 4 girişi ayrı bir havaya büründü. Güzel bir çalışma oldu. Yeşillendirmeyle ilgili projelerimiz devam edecek. Türkmen Geçidi ve Yol Boyu Ağaçlandırma Projesi kapsamında şuana kadar 100 bin çeşitli fidan dikimi gerçekleştirdik” ifadelerinde bulundu.