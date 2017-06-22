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22 Haziran 2017 13:29

Mardin’e güzel sanatlar lisesi açılıyor

Mardin İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı, kentte açılacak Güzel Sanatlar Lisesinin, 2017-2018 eğitim ve öğretim yılında hizmet vereceğini belirtti.

Mardin’e güzel sanatlar lisesi açılıyor

22 Haziran 2017 13:29


Mardin Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı, kentte açılacak Güzel Sanatlar Lisesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Sarı, “Genç nesillerimizi kadim medeniyetimizin güzelliklerinden haberdar etmek ve öğrencilerimizin yeteneklerini becerilerini geliştirmek için açtığımız Güzel Sanatlar Lisesi Mardin’e ayrı bir heyecan ayrı bir güzellik katacaktır. Güzel Sanatlar Lisesi sayesinde okullarda sanat eğitimini alan öğrencilerimiz gelecekte gerçek sanatı sergileyerek, kültürümüzde var olan sanatın doğru şekilde gelişmesine katkı sağlayacaklardır. 2 güzel sanatlar ve 2 müzik olmak üzere 9. sınıf olarak 4 şube de toplam 120 öğrenci ile 2017-2018 eğitim-öğretime başlayacak olan Güzel Sanatlar Lisesinin kayıtları Milli Eğitim Bakanlığının belirlemiş olduğu takvim göz önünde bulundurularak okul müdürlüğü tarafından bilahare belirlenip, İl Milli Eğitim Müdürlüğü web sayfasından yayınlanacaktır. Okulumuzun açılmasında büyük emeği geçen Mardin Valimiz ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekilimiz Sayın Mustafa Yaman’a ve emeği geçen herkese teşekkür ederim” dedi.




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