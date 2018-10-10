İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Mardin'e sonbaharın ilk yağmuru yağdı

Sıcak yaz günlerinin ardından Mardin’e sonbaharın ilk yağmuru yağdı.

Sıcak yaz günlerinin ardından Mardin'e sonbaharın ilk yağmuru yağdı.


Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün Mardin'de havanın hafif gök gürültülü fırtına ve yağmurlu olacağı açıkladı. Hava sıcaklığının gündüz 22 ve gece 8 dereceye kadar düşeceği açıklanırken, havanın hafta sonuna kadar parçalı bulutlu olması bekleniyor. Sonbahar mevsiminin gelmesiyle birlikte Mardin'e sonbaharın ilk yağmuru yağdı. Sıcak yaz günlerinin ardından ilk kez yağmurun gelmesi vatandaşları hazırlıksız yakalamış oldu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.