Mardin'in ilk çağdaş takı sergisi açıldı

Teyzesinin sandığından çıkan nakışlar ile metal kilini birleştiren ve Türkiye'de takı tasarım alanında sanatta yeterlilik belgesi alan ilk akademisyen olan Araştırma Görevlisi Dr. Nesrin Yeşilmen, Mardin'in ilk çağdaş takı sergisini açtı.

Türkiye'de takı tasarım alanında sanatta yeterlilik belgesi alan ve metal kili üzerine tez hazırlayan ilk akademisyen olan Mardin Artuklu Üniversitesi (MAÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi El Sanatları Bölümü Araştırma Görevlisi Dr. Nesrin Yeşilmen, kentin ilk çağdaş takı sergisini açtı. Üniversitenin Rektörlük Sergi Salonunda açılan sergide, Yeşilmen'in teyzesinin sandığından çıkan nakışlardan ilham alıp, nakış işlemeler ile metal kilini bir araya getirerek yaptığı 150 takı, sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Serginin açılışında konuşan MAÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ağırakça, Mardin'in farklı bir sergiye ev sahipliği yaptığını belirterek, “Sandıktan çıkan incik boncuklarla yepyeni bir usul ile bunları yeniden dizayn ederek sunmak bundan sergi ortaya çıkarmak kolay bir şey değil. Üniversitemiz adına hayırlı olmasını temenni ederim” dedi.

Araştırma Görevlisi Dr. Nesrin Yeşilmen ise, sergi sürecinin çok heyecanlı olduğunu kaydederek, “Çok keyif aldım. Bunların izleyici karşında beğeni alması da çok keyifli. Katılımcılar eskiden olan kanaviçeleri görünce çok şaşırdılar. Kanaviçeyi bir reçine ile kapladım. Bir nevi koruma altına aldım. Çok hoşlarına gitti. Bir çoğu sandıklara kaldırılmış çöplere mahkum edilmiş sanatlardı. Bunları gün yüzüne çıkarmak, insanların gözüne soka soka kullanmak keyifli bir şey diye düşünüyorum” diye konuştu.

Sergi, 8 Ekim'e kadar gezilebilecek.