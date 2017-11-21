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21 Kasım 2017 12:05

Mardin’in onur günü törenle kutlandı

Mardin’in düşman işgalinden kurtuluşunun 97’inci yılı törenle kutlandı.

Mardin’in onur günü törenle kutlandı

21 Kasım 2017 12:05

97 yıl önce Fransızlara direnerek düşman işgalini engelleyen Mardin’in onur günü için bir tören düzenlendi.


Mardin’de, belediye meclisinin 7 yıl önce aldığı kararla kentin düşman işgalinden kurtuluş günü olan 21 Kasım, ’Onur Günü’ ilan edilmişti. Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Yaman, Cumhuriyet Başsavcısı Tolgahan Öztoprak, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yusuf Kenan Topçu, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, vali yardımcıları, Artuklu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Şakir Öner Öztürk, büyükşehir daire amirleri, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcilerin katılımı ile Mardin’in onur günü valilik önünde kutlandı.


Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman’ın Atatürk Anıtına çelenk sunumu ile başlayan törende saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından günün anlam ve önemini belirten konuşma yapıldı. Konuşmaların ardından tören sona erdi.




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