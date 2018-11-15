Mardinli 14 bin 118 öğrenciler sinemayla buluştu

Mardin Büyükşehir Belediyesi Kültür Turizm ve Sosyal İşler Daire Başkanlığınca yürütülen, “Çocuklar Sinema ile Buluşuyor” projesi kapsamında şehir genelinde 14 bin 118 öğrenci sinemayla buluşturuldu. Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, “Büyükşehir Belediyesi olarak, güven ve huzurun sağlandığı şehrimizde özellikle öğrencilerimize yönelik çalışmalarımıza ağırlık verdik. Bölgenin en büyük ve en modern gençlik merkezini açarak genç öğrencilerin büyük bir eksiğini tamamladık. Öğrencileri, gençlik merkezinin tüm imkanlarından ücretsiz bir şekilde faydalandırıyoruz. Bunun yanında tüm ilçelerimizde yine bilgi evleri ve gençlik merkezleri yaptık ve yapmaya devam ediyoruz. Öğrencilere yönelik hayata geçirdiğimiz birçok projenin yanında, ‘Çocuklar Sinema ile Buluşuyor' projesi kapsamında özellikle şehir merkezinden uzak ilçelerde ki öğrencilerimizi sinema ile buluşturduk. Öğrencileri, öğretmenleri eşliğinden kontrollü bir şekilde okullarından alarak merkezde bulunan sinema salonlarına getirdik. Burada öğrencilerimize çeşitli ikramlarda bulunduk” dedi.

İmkanları öğrenciler için kullandıklarına dikkat çeken Yaman, “Bu şekilde 14 bin 118 öğrencimizi sinema ile buluşturduk. İlk defa salonlarda sinema izleyen öğrencilerimizin mutluluklarına ortak olduk. Büyükşehir Belediyesi olarak kaynaklarımızı öğrencilerimizin mutluluğu için kullanıyoruz. Çünkü biliyoruz ki bir şehirde çocuklar gülüyorsa o şehir huzurlu ve mutludur” diye konuştu.