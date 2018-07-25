Diğer
Kategoriler
25 Temmuz 2018 15:46

Mardinli atletler şampiyon oldu

Mardin Atletizm Spor Kulübü, Batman’da düzenlenen 4.

Mardinli atletler şampiyon oldu

25 Temmuz 2018 15:46

Bayrak takım yarışmalarında alt yapıda SODES desteği ile yetiştirdiği sporcular 18 madalya alarak şampiyon oldu.


Türkiye Atletizm Federasyonu faaliyet programında yer alan 4. Bayrak takım yarışmaları festivali U12-U14-U16-U18 küçükler, yıldızlar ve gençler kategorilerinde 5 ilin katılımı ile 17 Temmuz 2018 tarihinde Batman ilinde tamamlandı. Yarışmalara farklı illerden katılan 15 takım 128 sporcu arasından Mardin Atletizm Spor Kulübü, toplam 18 madalya kazanarak birinci oldu. U-14-U18 yarışmalarında 3. takımda birincilik ve U12-U16 kategorilerinde 2. üçüncülük alarak önemli başarı elde etti. Kulüp Başkanı Mehmet Münir Cura, Batman’da düzenlenen 4. Bayrak takım yarışmalarında elde edilen başarıdan dolayı tüm antrenör ve sporcuları kutladı. Cura, özellikle atletizm branşında farklı kategorilerde, Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından düzenlenen yarışmalara ve ligler alt yapıda kulüp bünyesinde bulunan sporcular ile katılarak elde ettikleri önemli başarıların SODES projesi kapsamında desteklenmesinde önemli katkıları olduğunu söyledi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MARDİN HABERLERİ
MARDİN HAVA DURUMU
34
°
C
Az Bulutlu
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    34°C
  • Cuma
    Sıcak
    36°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    36°C
  • Pazar
    Sıcak
    35°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç