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06 Eylül 2018 17:23

Mardinli çocuklar eğlence parkıyla mutluluğa koştu

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, bir ayda 25 bin çocuğun Çocuk Eğlence Parkında eğlenerek mutlu olduğunu söyledi.

Mardinli çocuklar eğlence parkıyla mutluluğa koştu

06 Eylül 2018 17:23


Mardin Büyükşehir Belediyesi tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitleri parkında kurulan ‘Çocuk Eğlence Parkı’nda bir ayda binlerce çocuk eğlenerek mutlu oldu. Belediye imkanlarını teröre, dağa değil bu şehrin insanları için harcadıklarını belirten Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, “Mardinimiz bir buçuk yılı aşkın süredir huzur kenti haline geldi. Bu şehirde çocukların, gençlerin, kadınların, engellilerin, esnafın yani herkesin yüzü gülüyor. Yaptığımız çalışmalarla tarihi kadim Mardin’i gülen bir şehir haline getirdik. Gülen ve mutlu bir şehir için çalışmalarımız devam edecek. 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkında çocuklar için açtığımız, ‘Çocuk Eğlence Parkı´na çocuklarımız yoğun ilgi gösterdi. Yaklaşık bir ay gibi kısa bir sürede 25 bin çocuğumuz burada eğlenerek mutlu oldu. Bizde zaman zaman onların ve ailelerinin mutluluklarına ortak olduk. Çocuklarımız her şeyin en iyisini hakkediyor” dedi.




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