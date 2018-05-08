Mardinli çocuklar eğlenirken öğrendi

Eski mahalle oyunlarını, sosyalleşmeyi, sporu, paylaşımı, takım ruhu gibi değerleri çocuklara kazandırmayı amaçlayan milli, manevi değerlere sahip sıcak bir mahalleden esinlenilmiş çizgi film karakter projesi olan "Sağlıklı Tayfa Rafadan Tayfa" oyunu Mardinli çocukların eğlenirken öğrenmesini sağladı. "Toplumda sağlıklı yaşam bilincinin oluşturulması ve çocukları sağlıklı yaşama özendirme" temalı etkinlikte yedi maskot karakter çocuklara keyifli anlar yaşattı.

Bilgiyle gelen eğlence

Artuklu Yeni Spor Salonu’nda gerçekleşen etkinlikte çocuklar hem bilgilendi hem de doyasıya eğlendi. Müzikalde binlerce çocuk bir taraftan gönüllerince eğlenirken, bir taraftan sağlıklı yaşamın sırlarını öğrendi. 2 seans halinde okul öncesi ve ilkokul öğrencilerine yönelik olarak hazırlanan oyunu yaklaşık beş bin öğrenci ücretsiz olarak izledi. Programda ayrıca Sağlık Bakanlığı tarafından, bütün öğrencilere hediyeler dağıtıldı.