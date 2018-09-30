Mardinli gençler uçuyor

Gençler, ilk uçuşlarını terör saldırısı sonucu şehit olan Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk'ün hayalini gerçekleştirmek amacıyla Derik ilçesinde yaptı.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezi koordinesinde gençlere yamaç paraşütü eğitimi verildi. Teorik eğitimlerin ardından saha eğitimi için yüksek tepelerde uçuş yapan gençler, ilk uçuşlarını şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk'ün hayalini gerçekleştirmek amacıyla Derik'te yaptı. Gençler, 350 metre yükseklikten uçarak renkli görüntüler oluşturdu.

Öğrencilerden Mehmet Altay, alçak tepe uçuşlarının tamamladıklarını ve mutlu olduklarını ifade ederek, “Mardin Valimiz Mustafa Yaman ve Gençlik Merkezi Müdürümüz Burak Bey ile Hüseyin Yıldız hocamıza bize bu güzel ortamı yaşattıkları için çok teşekkür ederim” dedi.

Öğrencilerden Muhammed Enes ise, Mardin 21 Kasım Şehir Stadı'nda yapılan derslerin ardından çalışmalara başladıklarını ifade ederek, “Yaklaşık bir buçuk aylık eğitimden geçtik. 3 tane teorik ders aldık, Mardin Stadı'nda çalışmalarımız olduk. İki alçak uçuşun ardından asıl irtifa uçuşumuzu gerçekleştirmek için buraya çıktık” diye konuştu.