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21 Haziran 2017 17:28

Mardinli hububatçılardan Vali Yaman’a plaket

Kızıltepe Zahireciler Derneği ve Hububat Ticaret Merkezi Başkanı Mehmet Şerif Öter, yönetim kurulu üyeleri adına Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman’a teşekkür plaketi verdi.

Mardinli hububatçılardan Vali Yaman’a plaket

21 Haziran 2017 17:28


Kızıltepe Zahireciler Derneği ve Hububat Ticaret Merkezi Başkanı Mehmet Şerif Öter ve yönetim kurulu üyeleri, Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Yaman’a teşekkür ziyaretinde bulundu. Buğday üretiminde Türkiye birincisi olan hububat merkezinin geliştirilmesine verilen desteğin çok önemli olduğunu kaydeden Başkan Öter, “Mardin’e ve Mardinlilere yapılan ticaretin desteklenmesi çok önemli. Bu bölgeden tüm Türkiye’ye ve yurtdışına 1. sınıf kalite buğday, mercimek, mısırı ithal ediyoruz. Yıllarca bu ticaret merkezinin büyümesi için mücadele ettik olmadı. Sayın valimiz ile Hububat Merkezimizi hububat kalitemize yakışır hale getirdik. Bu bağlamda yapılan hizmetlerin takdir edilmesi gerektiğini düşünüyoruz ve sayın valimize bu plaketi takdim etmek istiyoruz” dedi.


Vali Yaman, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek, Mardin’in gelişmesi ve hak ettiği hizmetleri alması için var gücü ile Mardin’e hizmet edeceğinin altını çizdi.




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