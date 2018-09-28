Mardinli kadınlar kan bağışı ile örnek oldu

Mardin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Gençlik Hizmetleri Daire Başkanlığı ile Türk Kızılayı işbirliğiyle "Kadınlar Kan Verir, Hayat Verir" kampanyası düzenledi.

Mardin'de onlarca kadın kan bekleyen hastalara umut olmak üzere kan bağışında bulunarak kan vermenin hayat kurtarmadaki önemine değindi. Mardin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Gençlik Hizmetleri Daire Başkanlığı önünde düzenlenen kan bağışına onlarca kadın kan bağışında bulundu.

Kadınların bu örnek davranışının tüm vatandaşlara teşvik edici olması temennisinde bulunan Mardin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Gençlik Hizmetleri Daire Başkanı Dr. Mehtap Bingül; “Kış aylarında kan stoklarının azaldığını biliyoruz. Kadınlarla birlikte Kızılay'ımıza destek olacağız. Türkiye'de ilk kez toplu olarak kadınlarımızla birlikte kan vereceğiz. Kadın STK'larımız ile tam destek veriyoruz ve katılım beklentimizin çok üstünde.” diye konuştu.