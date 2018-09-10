Mardinli kadınlar Karadeniz turunda

Mardin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Gençlik Hizmetleri Daire Başkanlığı, Mardinli kadınların Türkiye'yi tanımaları için bir projeyi daha hayata geçirdi. Belediyenin organize ettiği GAP Kalkınma Ajansı tarafından finanse edilen “Öğren Kazan Üret Kazan Projesi” kapsamında 6 bölgeye sosyal ve kültürel geziler düzenleniyor.

Projenin 2. tur etabı ise Karadeniz gezileri ile sürdürülürken kadınlar Karadeniz'e uğurlandı. Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, “İlimizde yaptığımız kadın dostu çalışmalar ile beğeni kazanıyoruz. Büyükşehir Belediyesi görevinin bizlere tevdi edilmesinin akabinde şehrimizde yaşayan vatandaşlarımızın mutluluğunu esas alan işler yapmaya başladık. Birçok farklı çalışmayı hayata geçirerek hemşerilerimizin istedikleri şehri inşa ettik ve ediyoruz. Diğer yandan dezavantajlı gruplar içinde farkındalık ortaya koyacak projeleri yapıyoruz. Bunlardan birisi de kadınlarımız içindir. İlimizde kadınlarımızın mutlu olması ve gelişmesi için her yönüyle projelerimiz sürmektedir” dedi.

Son olarak kadınları gezilere yolladıklarına vurgu yapan Yaman, “Biz kadınlarımızın gündelik yaşamlarının dışında ülkemizi tanımaları için de planlamalar yaptık. Bu noktada kadınlarımız için geziler düzenledik. Son olarak ‘Öğren Kazan Üret Kazan Projesi' ile 240 kadınımızı Karadeniz´e uğurladık. Gezilerimizle kadınlarımızın gittikleri bölgenin kültürel ve sosyal zenginliğini tanımalarını istiyoruz. Ayrıca 60 kişinin istihdam edileceği dikiş ve nakış atölyelerinde üretilen tekstil ürünlerine gezilerden edindikleri folklorik değerlerin de yansıtılmasını hedefliyoruz. Bu tür çalışmalar sürecek” diye konuştu.