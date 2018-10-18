Mardinli kadınlar meslek ediniyor

Mardin'in Artuklu İlçe Belediyesince bir konakta açılan meslek edindirme kurslarına katılan bin 90 kadın kursları başarıyla tamamladı.

Mardin'in Artuklu İlçe Belediyesi kadınlara meslek edindirerek, istihdamlarını arttırmaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede, yaklaşık 8 ay önce Ravza Caddesi'ndeki bir konakta altın ve gümüş işlemeciliği, çinicilik, ahşap tasarım ve girişimcilik kursları açıldı. Kursları tamamlayan bin 90 kadın kendi iş yerlerini açabilecek. Altın ve gümüş işlemeciliği kursuna katılan 8 çocuk annesi Sinem Özdemir, kadınların önünde engeller konmaz ise her şeyi başarabildiklerini ifade ederek, “Eşime, ‘Servisimiz var, çocuğumu da götüreceğim orada kreş var, eğitim de alacak' dedim. Eşim de kabul etti. Ben evde bir doktorum, bir aşçıyım, bir anneyim ve her şeyim. ‘Mesleğin yok' diyorlar bana halbuki en çok mesleği olan benim. 8 çocukla nasıl yaptığımı soruyorsunuz. Demek ki yapabiliyoruz. Yolumuz açılırsa yapabiliriz, tıkanırsa hiçbir şey yapamayız” dedi.

Kızı ile cam seramik kursuna katılan Münire Azak, “Burayla yeni tanıştık, çok eğlenceli. Daha önce Halk Eğitim Merkezine bağlı kurslarımız vardı ama burası gibi gelişmiş değildi. Geceden evde işimi yapıyorum sabahta buraya geliyorum. Eskiden kızımla birlikte 11'e kadar uyurdum şimdi erkenden uyanıyor ona göre aktiviteleri düzenlemeye çalışıyorum” diye konuştu.

“Kadınlara 5 yıldızlı otel konforunda hizmet”

Artuklu Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdür Vekili Fatma Işıkara Öztürk, 5 yıldızlı otel konforunda kadınlara kurslar düzenlediklerini belirtti. Çeşitli meslek edinme kurslarının olduğunu anlatan Öztürk, “Ahşap oymacılığı, çini, seramik, gümüş, takı, çocuklar için çocuk oyun odamız, kadınlarımızın spor yapabileceği alan, çok amaçlı bir merkez aslında. Kadınlarımızın burada en başta söyledikleri şey evde ki zamanı daha kaliteli geçiyoruz. Evde daha huzurlu ve rahat işlerini yaptıklarını dile getiriyorlar. Şuan İstasyon mahallemizde ve Ortaköy'de mahalle konaklarımız var. Kadınlarımıza en iyi hizmeti vermek için çalışıyoruz. 8 ayda bin 90 kadınımız meslek edinme kursundan faydalandı” ifadelerinde bulundu.