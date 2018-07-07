Mardinli kadınlardan Türkiye’ye örnek beslenme okulu

Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Gençlik Hizmetleri Daire Başkanlığı, tarafından kadınlara yönelik, beslenme okulu açıldı.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Mardin’de ve Türkiye geneli bir ilke imza attı. Tüm branşların olduğu ücretsiz beslenme okulu Mardinli kadınların hizmetine sunuldu. 3 ay devam edecek proje kapsamında kadınlar, beslenme uzmanın yanı sıra spor, psikolog, gıda mühendisi, gıda teknisyeni ve pasta eğitmelerinin yer aldığı eğitim atölyelerinde sağlıklı ve düşük kalorili tarifelerin eğitiminden geçecek. Haftanın bir günü mutfağa girecek kadınlar, yemeklerde ki kalori miktarı ile alakalı uygulamalı ders alacaklar. Kursiyerlerden Gülbahar Toplu çalışmalar için Mardin Valisi Mustafa Yaman ve eşine teşekkür ederek kursun Mardin’e faydalı olacağını ifade ederek eğitimcilerin kendilerine gösterdikleri ilgiden memnun olduklarını kaydetti.

Diyetisyen Sara Yıldız projenin 3 ay süreceğini ifade ederek "Proje kapsamında diyetisyen, psikolog, gıda mühendisi, spor eğitmeni, beslenme uzmanları kadınlarımıza eğitim verecek. Haftanın 3 günü teorik bir günü ise pratik eğitimler olacak. Bedensel belli başlı rahatsızlıklar olmak üzere özel spor eğitimleri olacak. Kadınlara düşük kalorili sağlıklı yemeklerin eğitimi verilecek” diye konuştu.

Kadın ve Gençlik Hizmetleri Daire Başkanı Uzman Dr. Mehtap Bingül Sağlık Bakanlığının “Kendini ihmal etme harekete geç” sloganından hareketle bu projeyi planladıklarını ifade ederek, “Biz de büyükşehir belediyesi olarak buna duyarsız kalmadık. Bu hareketi kadınlarımız ile başlattık. Açtığımız beslenme okulu ile Türkiye’de ilk olacağız. Yaşam koçu, psikoloğu diyetisyenler ile eğitimlerimizi vereceğiz. Sağlıklı bir toplumda multi disipline bir yapı ile bunu gerçekleştireceğiz” dedi.

Mardin Valisi ve Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman’ın eşi Gülseren Yaman, ücretsiz olmasından dolayı Türkiye’de belki de ilk olacak ‘Beslenme Okulu’nun kadınlara hayırlı olmasını diledi. Yaman, “Sağlıklı ve kaliteli bir yaşam için beslenmenin önemini beslenme uzmanları eğitim verecek. Gıda mühendisleri, gıda yönelik tüketim nasıl olması gerektiğini konusunu aktaracak. Doğru, planlı ve özel hassasiyet gerektiren egzersiz ve spor faaliyetleri spor eğitmeni eşliğinde gerçekleştirilecektir. Beslenme alışkanlıklarının psikolojiyle olan bağı için psikolog eğitmen de bu sürecin bir parçası olacaktır” ifadelerini kullandı.

Beslenme okulunun yaklaşık 3 ay süreceğini belirten Yaman, haftanın 4 günü eğitimlerin devam edeceğini okulu başarı ile bitiren kadınlara 3 dalda sertifika verileceğini aktarıldı.