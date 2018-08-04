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04 Ağustos 2018 19:45

Mardinli milli atlet AK Parti Mardin İl Başkanı Nihat Eri ile görüştü

Mardin’in, atletizim konusunda almış olduğu başarılarda büyük paya sahip olan Mardinli atlet Ömer Alkanoğlu AK Parti Mardin İl Başkanı Nihat Eri’yi ziyaret ederek bir süre görüştü.

Mardinli milli atlet AK Parti Mardin İl Başkanı Nihat Eri ile görüştü

04 Ağustos 2018 19:45


Milli atlet Ömer Alkanoğlu’nun başarılarıyla her zaman gurur duyduklarını dile getiren AK Parti Mardin İl Başkanı Nihat Eri, "7-12 Ağustos tarihleri arasında Berlin Olimpiyat Stadyumu’nda yapılacak olan şampiyonaya katılma başarısı gösteren Ömer Alkanoğlu kardeşimiz, bir kez daha göğsümüzü kabarmıştır. Mardin’in gururu haline gelen Alkanoğlu’na teşekkür ediyorum. Almanya’nın ev sahipliğinde yapılacak organizasyonda ülkemizi ve Mardin’i en iyi şekilde temsil edeceğine inanıyorum. Çünkü kendisi hem önceki derecelerinde gördüğümüz başarı, hem de önümüzde ki şampiyona için çok iyi hazırlandığını bilmek bu inanca sahip olmamızı sağlıyor. Bir kez daha kendisini candan tebrik ediyor, iyi bir dereceyle Mardin’e dönmesini Allah’tan temenni ediyorum" dedi.




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