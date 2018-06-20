Mardinli öğrenciler İstanbul ve Çanakkale’yi gezecek

İçişleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının ortak protokolü ile yürütülen Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı (ÇOGEP) kapsamında Mardin Valiliği ve Emniyet Müdürlüğünce koordineli olarak yürütülen "Biz Anadoluyuz" projesi ile Mardinli çocuklar İstanbul ve Çanakkale’nin tarihi ve kültürel alanlarını gezecek. Emniyet Müdürü Hasan Onar, 5 emniyet personeli, 1 sağlık görevlisi, 1 psikolog ve 3 öğretmen refakatinde uğurlanan 94 öğrencinin İstanbul ve Çanakkale ile kardeşlik köprüsü kuracağını belirtti. Onar, “Doğu illerinden batıya ilk kez giden öğrenciler 18-22 Haziran tarihleri arasında İstanbul ve Çanakkale’nin tarihi ve kültürel alanlarını gezerek Mardin’e geri dönecekler” dedi.