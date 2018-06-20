Diğer
Kategoriler
20 Haziran 2018 14:05

Mardinli öğrenciler İstanbul ve Çanakkale’yi gezecek

Mardin’den 94 öğrenci, “Biz Anadoluyuz” projesi çerçevesinde İstanbul ve Çanakkale’yi gezecek.

Mardinli öğrenciler İstanbul ve Çanakkale’yi gezecek

20 Haziran 2018 14:05


İçişleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının ortak protokolü ile yürütülen Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı (ÇOGEP) kapsamında Mardin Valiliği ve Emniyet Müdürlüğünce koordineli olarak yürütülen "Biz Anadoluyuz" projesi ile Mardinli çocuklar İstanbul ve Çanakkale’nin tarihi ve kültürel alanlarını gezecek. Emniyet Müdürü Hasan Onar, 5 emniyet personeli, 1 sağlık görevlisi, 1 psikolog ve 3 öğretmen refakatinde uğurlanan 94 öğrencinin İstanbul ve Çanakkale ile kardeşlik köprüsü kuracağını belirtti. Onar, “Doğu illerinden batıya ilk kez giden öğrenciler 18-22 Haziran tarihleri arasında İstanbul ve Çanakkale’nin tarihi ve kültürel alanlarını gezerek Mardin’e geri dönecekler” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MARDİN HABERLERİ
MARDİN HAVA DURUMU
32
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    32°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    33°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    33°C
  • Pazar
    Sıcak
    35°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç