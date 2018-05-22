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22 Mayıs 2018 14:34

Mardinli uçurtma ustası Ukrayna’da Türkiye’yi temsil etti

Mardinli uçurtma ustası Zahit Mungan Ukrayna’da düzenlenen 2’nci Uluslararası Uçurtma Festivalinde uçurtmaları ile Türkiye’yi temsil etti.

Mardinli uçurtma ustası Ukrayna’da Türkiye’yi temsil etti

22 Mayıs 2018 14:34


Mykolaiv şehrinde düzenlenen festivale 10 ülkeden uçurtma ustaları katıldı. Yaptığı bir birinden farklı uçurtmalarla dünyanın dört bir yanında yapılan festivallere katılan Zahit Mungan, Ukrayna’da düzenlenen uluslararası uçurtma festivaline 10 farklı uçurtma ile Türkiye’yi temsil etti. Mardin’in artık uluslararası uçurtma festivallerinde isminin sıkça anıldığını belirten Zahit Mungan, “Ukrayna’da düzenlenen festival oldukça güzel geçti. Organizasyon çok güzeldi. Oldukça misafirperver Ukraynalılar şahmeran ve eşek uçurtmasını çok beğendi. Şahmeran artık dünyada bilindik bir sembol haline gelmeye başladı” dedi.




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