Mardinli vatandaşlar kayyumun hizmetlerinden memnun

Kabala Mahallesi sakinleri, 20 yıl sonra kayyumla gelen hizmetlerin keyfini çıkarmaya devam ediyor. Yaklaşık 2 yıllık kayyum yönetimi ile ilçede yapılmadık, yol, park ve yeşil alan bırakılmaması vatandaşları sevindirdi. Kabala Mahallesi sakinleri, yapılan çalışmalar nedeni ile İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Şakir Öner Öztürk’e teşekkür etti.

Yapılan hizmetler nedeni ile Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Öztürk’e minnettar olduklarını belirten Kabala Gençlik Platformu Başkanı Recep Elibol, mahallelerine katkıda bulunmak için çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Kayyum geldi, asfaltsız yol kalmadı

Kabala Mahallesi’nde gençlerin eğitim, spor, park alanlarında güzel vakit geçirmesi için büyük bir mücadele verdiklerini dile getiren Elibol, şunları söyledi:

“Biz burada yıllardır yaşıyoruz, sıkıntıları sürekli yaşıyorduk. 2 yıldır devletimiz tarafından atanan kayyum sayesinde öncelikle çocuklarımızın en büyük eksikliği çocuk oyun alanları, yeşil alanlar, yol sıkıntısı giderildi. Kayyum sayesinde sadece Kabala’da 30 kilometreye yakın yol açıldı. 15 kilometresi asfaltlanma aşamasında. Şu anda mahallemizin içinde çukurlu yolar baştan sona asfaltlandı. Yeşil alan ve park kazandık. Bu çocuklarımızın oyun eğitim bilincini daha çok yükseltti.”

“Çocuklar teröre değil parklara ilgi duyuyor”

Bölgenin en büyük sorununu terör olduğunu kaydeden Eliboy, şöyle devam etti:

“Terörden çocuklarımızın arınmasına yardımcı olacak tek etken çocuklarımızın gençlerimizin bilinçlenmesi, tabi bu eksikliği devletimiz sayesinde gidermek için mücadele verdik. İlk başta bütün mahallelerimize Kabala’da sadece 1 mahalle olmasına rağmen çok geniş bir alan ve 7 ayrı mahallesi var. Bütün mahallelerimize park kazandırdık. Şuan 7 parkımız var. Parklardan ziyade ailelerimizin gidebileceği yeşil alanlar mevcut. Kayyum gelinceye kadar insanlarımız devlet şefkatini bilmiyordu. Devlet şefkatini görmemişti. Kayyumdan sonra devletle bire bir muhatap olma şansına eriştik. Devletin hizmet şefkat gücünü hissettik. Bize mutluluk ve umut verdi. Kayyumun katkısı Mardin’e insanlara umut açısından hizmet açısından çok fazla oldu.”

HDP’li belediyeden çirkin talep

Kayyum öncesi belediyeden hizmet ve iş talebinde bulunulduğunda PKK’lı terörist yakının olup olmadığı sorulduğunu iddia eden Elibol, şu ifadeleri kullandı:

“Kayyum öncesindeki dönem partiden bizzat ben 2 defa hem Büyükşehir Belediyesinden hem Artuklu Belediyesinden hizmet talep ettim. Söz verdiler ama şartlarla söz verdiler. Milletvekilliğinde bize oy vereceksiniz dediler. Belediyeden hizmet istedim kendileri olmasına rağmen hizmet etmeden bizden oy istediler. İş istediğimizde de bize PKK’da yakınlarınız var mı diyorlardı. Önceki belediyeden hizmet alamadık. İş alamadık ve katkısı olmadı. Devletin ne olduğunu kayyumla gördük. Daha önce benim kayyum belediye başkanlarıyla görüşme şansım oldu. Mardinlilerin en büyük dileği seçimin olmaması, biz kayyumla devam etmek istiyoruz. Kayyum ile hizmetin ne olduğunu öğrendik, insanlığımızı öğrendik, saygıyı öğrendik.”

“Kayyumun çalışmasından çok memnunuz”

Kabala Mahallesi sakinlerinden Derya Kaya ise, mahallelerinde yıllarca çöplerini atacak çöp kovası bile bulamadıklarını söyledi. Kaya, “Önceden yollarımız topraktı, asfaltlandı, çöp konteynerlerimiz yoktu, çöp konteynerlerimiz getirildi. Onun haricinde elektrikler kesiliyordu ara ara onlarda düzeltildi. Bir önceki yıllara göre yapılan hizmetler çok çok iyi. Kayyumdan çok memnunuz” dedi.

Mahalle sakinlerinden Mehmet Mahsum Pekiz de, “Hizmetler güzel, yapılan çalışmaları herkes görüyor. Daha önce çok kötüydü, hiç memnun değildik, kayyumdan çok memnunuz. En ufak örnek çöplerimiz dökülmüyordu, aylarca sıkıntısını çektik, şimdi çöplerimiz alınıyor. Mahalle gençleri olarak tek sorunumuz işsizlik, bunun dışında hiçbir sıkıntımız kalmadı” diye konuştu.