Mardinli yönetmene İFSAK ödülü

Mardinli yönetmen Haydar Demirtaş’ın, Ezidilerin savaştan kaçıp Türkiye’ye sığınmalarını anlatan “Ülkemden Uzakta” adlı belgeseli, İFSAK Ulusal Kısa Film Yarışması’nda 3’üncülük ödülü aldı. DAEŞ saldırıları sonucunda yerlerinden, yurtlarından olan ve sürgüne zorlanan Sincarlı Ezidilerin bir kısmının Türkiye’ye sığındığını anımsatan Demirtaş, Midyat Mülteci Kampına yerleştirilen mülteci kadınlardan bazılarının kamptaki bir çadırı ağlama çadırı olarak kullandığını ve burada toplanarak, ağıt yaktıklarına şahit olduğunu anlattı. Bunun üzerine belgesel çekmeye karar verdiğini ifade eden Demirtaş, “Ezidilerin yaşadığı dramatik yolculuğu konu alan bir belgeseli hazırlamanın zorluğunu yaşadım. Bu belgeselde Ezidilerin yaşam hikayesi, DAEŞ tarafından göçe zorlanan Ezidilerin hayat hikayesini çektik. Belgeselimiz katıldığı 15 festivalden 4 ödül ile döndü. Ekip olarak çekim sırasında oldukça zorlandık. Çünkü yaşanan bir drama tanıklık ediyorsun ve o dramı, insanlara tekrardan hatırlatıyorsun” dedi.