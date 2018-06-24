Mardinliler sandığa çoluk çocuk gitti

Tüm yurtta olduğu gibi Mardin’de de Cumhurbaşkanlığı ve 27’nci Dönem Milletvekilliği seçimleri için oy verme işlemi 08.00 itibariyle başladı. Oy verme işleminin başlamasıyla birlikte, vatandaşlar çocuklarını da yanlarına alarak sandığa gitti.

Zinciriye İlköğretim Okulu’nda oy vereceği sandığa 6 yaşındaki oğluyla birlikte gelen Mehmet Tetik, “Demokrasi, geleceğimiz ve çocuklarımız için oy kullandık. İnşallah hayırlısı olur, çocuklarımıza demokrasiyi öğretiyoruz. Parlak bir gelecek için oy kullandık” dedi.

Mehmet Tetik, çok heyecanlandığını ifade ederek, ilk kez babası ile oy vermeye gittiğini söyledi.

Anne Muhabbet Aktaş, seçimin demokratik bir ortamda geçmesini dilediğini belirterek, “Çocuklarımız da neden oy kullandığımızı sordular, onlara anlattık. Bunlar bizim görevimiz” ifadelerinde bulundu.