Diğer
Kategoriler
24 Haziran 2018 14:20

Mardinliler sandığa çoluk çocuk gitti

Mardin’de oy verme işlemlerinin başlamasıyla vatandaşlar, çocuklarını da yanlarına alarak sandığa gitti.

Mardinliler sandığa çoluk çocuk gitti

24 Haziran 2018 14:20


Tüm yurtta olduğu gibi Mardin’de de Cumhurbaşkanlığı ve 27’nci Dönem Milletvekilliği seçimleri için oy verme işlemi 08.00 itibariyle başladı. Oy verme işleminin başlamasıyla birlikte, vatandaşlar çocuklarını da yanlarına alarak sandığa gitti.


Zinciriye İlköğretim Okulu’nda oy vereceği sandığa 6 yaşındaki oğluyla birlikte gelen Mehmet Tetik, “Demokrasi, geleceğimiz ve çocuklarımız için oy kullandık. İnşallah hayırlısı olur, çocuklarımıza demokrasiyi öğretiyoruz. Parlak bir gelecek için oy kullandık” dedi.


Mehmet Tetik, çok heyecanlandığını ifade ederek, ilk kez babası ile oy vermeye gittiğini söyledi.


Anne Muhabbet Aktaş, seçimin demokratik bir ortamda geçmesini dilediğini belirterek, “Çocuklarımız da neden oy kullandığımızı sordular, onlara anlattık. Bunlar bizim görevimiz” ifadelerinde bulundu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MARDİN HABERLERİ
MARDİN HAVA DURUMU
35
°
C
Sıcak
  • Pazartesi
    Sıcak
    35°C
  • Salı
    Az Bulutlu
    37°C
  • Çarşamba
    Sıcak
    37°C
  • Perşembe
    Sıcak
    38°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç