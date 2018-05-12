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12 Mayıs 2018 08:42

Mardinliler Trabzon’da horonla karşılandı

Mardin-Trabzon Kardeşlik Köprüsü projesi kapsamında Trabzon’a varan Mardinli aileler horonla karşılandı.

Mardinliler Trabzon’da horonla karşılandı

12 Mayıs 2018 08:42


İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesinin Desteği ile Mardin Toplumsal Dayanışma Federasyonunun yapmış olduğu Mardin-Trabzon Kardeşlik Projesi kapsamında geçtiğimiz gün Trabzonlu bir kafile Mardin’e gelerek 3 gün boyunca Mardin ve ilçelerini gezdi. Trabzonlu aileler Mardinli ailelerin evlerinde misafir edildi. Proje kapsamında Mardinli yaklaşık 50 kişilik bir kafile Trabzon’u ziyaret için Kızıltepe ilçesinden hareket etti. Mardinli aileler Trabzon’da horonla karşılandı. Trabzonlu ev sahipleri Mardinli aileleri akşam yemeğinde ağırladı.


Turizm İşletmecileri ve Seyahat Acenteleri Derneği Başkanı Murat Çavga, Mardinli aileleri ağırlamaktan mutlu olduklarını söyledi. Cavga, "Bize Mardin’de evlerinizi açtığınız, misafir ettiğiniz, o sıcaklık hala üzerimizdedir. Bu sıcaklık, bu sohbetlerimiz, bu ilişkilerimiz daim olacak inşallah” dedi.


Mardin Toplumsal Dayanışma Federasyonu Başkanı İbrahim Aydın ise 2014 yılından bu yana sürdürdükleri bu kardeşlik köprüsü projesinde emeği geçen herkese teşekkür ettiklerini söyledi.


Mardin Toplumsal Dayanışma Federasyonu Onursal Başkanı Mehmet Şerif Öter de “Bu projede herkesin ismi var buna gönül vermiş buna dokunmuş Trabzon halkını Mardin halkını sizlerin herkesin katkısıyla bu günlere geldi. Bundan sonra güzel bir şekilde devam edecek inşallah. Ben emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.




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