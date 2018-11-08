Mardinmasa ekipleri yağmur çamur demeden vatandaşı dinliyor

Kısa sürede şehirde hayata geçirilen 28 sosyal sorumluluk çalışması ile takdirleri toplayan birim en zor şartlarda bile vatandaşların arasında yer alıyor. Bu noktada devam eden Sosyal Riski İzleme ve Önleme Projesi kapsamında yağmur çamur demeden ziyaretlerini yapan ekipler, Mardin halkının istek ve önerilerini de yerine getiriyor.

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman şehirde sosyal projeleri yürüttükleri Mardinmasa ekiplerinin tüm zorluklara rağmen en ücra kırsal mahallelere giderek vatandaşları dinlemeye devam ettiğini söyledi. Yaman, “İlimizde sosyal sorumluluklarımız konusunda ‘mardinmasa' ekipleri ile başarılı bir şekilde çalışıyoruz. Hava koşullarının zorlaştığı bu dönemde de ekiplerin özveri ile saha çalışmalarını yürütüyor. Göreve geldiğimizde her zaman vatandaşlarımızın yanında olacağımızı belirtmiş ve insan odaklı çalışmaları önceliklerimiz arasına almıştık. Biz gönüllere dokunan bir anlayışla sosyal sorumluluk projelerine önem verdik. 1.5 yılda 28 sosyal projeye can veren Mardinmasa ile bu misyonumuzu yerine getirdik. Ekiplerimiz gece gündüz demeden en uzak kırsal mahallelerde yaşayan vatandaşlarımızın dahi ellerini sıktı ve evlerine konuk oldu. Yağmurun ve soğuğun olduğu bu günlerde başarılı çalışmalarına devam etti” dedi.

Zorlu koşullara rağmen çalışmaları sürüyor

Vali ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Yaman ekiplerin zorlu koşullara rağmen çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi. Yaman “Birimlerimiz şu anda ilimizin geleceğine önemli katkı verecek olan Sosyal Riski İzleme ve Önleme Projesi'ni başarı ile sürdürmektedir. Bütün ilçelerimizde bütün kırsal mahallelerimizde hanelerin kapıları tek tek çalınarak beklentileri, istek ve önerileri de dinlenmektedir. Şu an Derik ilçesinde çalışmalarını yapan ekiplerimiz en olumsuz hava koşullarında dahi başarı ile yolunda ilerlemektedir. Bu tür çalışmalarımıza ara vermeden devam edeceğiz” diye konuştu.