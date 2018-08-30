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30 Ağustos 2018 10:34

MAÜ Rektörü Ağırakça’dan akademisyenlere çağrı

Mardin Artuklu Üniversitesi (MAÜ) Rektörü Prof.

MAÜ Rektörü Ağırakça’dan akademisyenlere çağrı

30 Ağustos 2018 10:34

Dr. Ahmet Ağırakça, tıp akademisyenlerine, “Gelin birlikte tıp fakültesini kuralım” çağrısında bulundu.


MAÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ağırakça, son zamanlarda, tıp fakültesi kurulması için yoğun istek ve talepler geldiğine dikkat çekerek, tıp fakültesi kurulması için şartları oluşturmaya çalıştıklarını söyledi.


Sağlık Yüksekokuluna cerrah bir profesörün atamasını gerçekleştirdiklerini aktaran Ağırakça, yüksekokulun Sağlık Bilimleri Fakültesine dönüştürülmesi için çalışma başlattıklarını söyledi. Türkiye genelinde tıp alanında profesörlük unvanını alan yüz dolayında akademisyen olduğunu hatırlatan Prof. Ağırakça, “Tıp alanında başarılı hemşerilerimiz var. 100’ün üzerinde profesör ve doçent olduğunu tahmin ediyorum. Bunlardan 30 kişi MAÜ bünyesine gelmek için müracaat etsin tıp fakültesi kurulur. Biz üniversite olarak elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Sağlık Bilimleri Fakültesi, tıp fakültesine temel oluşturacak. Hemşerilerimizin istek ve taleplerine karşılık vermeyi görev biliyoruz. Hep birlikte başaracağımıza inanıyorum” dedi.




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