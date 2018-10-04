MAU'da 'İslam Medeniyetinin Geleceği Çalıştayı'

Mardin Valiliği ve Türk Hava Yolları'nın (THY) da destek verdiği çalıştay 6 Ekim'e kadar sürecek. Çalıştayın açılışında konuşan MAÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ağırakça, programa felsefe, tarih, ilahiyat, toplum bilim ve modern bilim alanlarında ulusal ve uluslararası düzeyde önde gelen akademik şahsiyetlerin katılacağını belirtti. Çalıştayda İslam medeniyetinin geçmişine yönelik tespitler yapmakla birlikte, geleceğine yönelik yeni perspektifler de ortaya koymayı amaçladıklarını ifade eden Ağırakça, “Son üç yüzyıldır, batı merkezli, hegemonyacı, emperyalist medeniyet yaklaşımının ısrarla vurgulamaya çalıştığı anlayışın aksine medeniyetlere asıl rengini veren temel faktör dinlerdir” dedi.

Günümüzden yaklaşık 12-13 bin sene önce, ilk kez ülkemizin Güneydoğu bölgesinde, Fırat-Dicle havzasında, özellikle de Urfa, Mardin ve Harran yöresinde başladığı kabul edilen insanlığın uzun medeniyet yolculuğu boyunca İslam dininin evrensel medeniyet anlayışına en özgün ve önemli kazanımlarda bulunduğunu anlatan Ağırakça, MAÜ olarak Türkiye'nin ve dünyanın seçkin aydın ve bilim adamları ile bu konuları derinliğine tartışmak, değerlendirmek ve İslam medeniyetinin geleceğine ışık tutmaya yönelik entelektüel katkılar sunmaya devam edeceklerini belirtti.