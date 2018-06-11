MAU’da UNESCO Yönetim Kurulu’na seçildi

Dönem Yönetim Kurulu’na Mardin Artuklu Üniversitesi Mimarlık Fakültesi öğretim üyelerinden Öğretim Üyesi Dr. Murat Çağlayan seçildi.

UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Yönetim Kurulu’nca Türkiye’deki seçkin yükseköğretim kurumları arasından seçilen iki üyeden birisi olan Mardin Artuklu Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nden Öğretim Üyesi Dr. Murat Çağlayan’ın komisyona seçilmesinin üniversite adına memnuniyet verici olduğunu söyleyen Rektör Prof. Dr. Ahmet Ağırakça, Ortadoğu’nun kültürel havzası içinde yer alan ve adeta açık hava müzesi olarak tanımlanabilecek Mardin’in, mimarlık eğitimi için çok önemli bir kaynak olduğuna dikkat çekti.

Artuklu Üniversitesi Mimarlık Fakültesinin şehrin mimarlık mirasının korunmasında çok büyük bir rol oynadığını ve birçok başarıya imza attığının da altını çizen Ağırakça, “Türkiye’de kültür mirasını koruma bilinci ve faaliyetlerinin sürekli geliştiği ülkemizde Üniversite olarak bu mirası her düzeyde koruma bilinci ve duyarlılığının geliştirilmesi için akademik çabalarımızı devam ettiriyoruz. 7 bin yıllık geçmişiyle 1981’den beri Dünya Kültür Mirası listesine girmeye çalışan kadim şehrimizin bu seçimle hedefine daha da yaklaştığını görmek bizleri mutlu etti” dedi.