MAÜ’de 11 bin 100 öğrenciye eğitim verdi

Dr. Ahmet Ağırakça, son yıllarda yaptıkları çalışmalarla öğrenci sayısını 11 bin 100’e çıkardıklarını belirtti.

MAÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ağırakça, üniversite çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Ağırakça, üniversitede yapılan çalışmalara ilişkin fiziki tesis ve altyapı alanlarındaki gelişmelerin yanı sıra öğretim kalitesinin artırılması ve sürekliliğinin sağlanması ile ilgili gelişmelerin sürdüğünü kaydetti. Yaptıkları çalışmalarla öğrenci sayısını 4 bin 264’ten 11 bin 100’e çıkardıklarını anlatan Ağırakça, “Son üç yıldır yeni kurulan bölüm ve program sayısı 39’dan 76’ya yükseltilerek bu kısa zaman dilimi içinde açılan Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Yabancı Diller Yüksekokulu, Savur ve Derik Meslek Yüksekokulları 2018-2019 öğretim döneminde öğrenci alımına hazır hale getirilmiş bulunmaktadır” dedi.

Üniversiteleri sıralayan kuruluşların sıralama ölçütlerinde tercih ettikleri göstergeler ve kriterler, akademik başarı, eğitim kalitesi, öğrenci memnuniyeti, araştırma sayısı, “web” performansı, yayın sayısı, öğrenci başına düşen öğretim üye ve görevlisi sayısı, kampüs standartları, giriş koşulları, mezuniyet sonrası iş bulma kolaylığı ve kuruluş tarihi gibi farklı değişkenlere göre değerlendirme yöntemler olduğunu kaydeden Ağırakça, şunları kaydetti:

“Uzun bir geçmişi olan köklü üniversitelerle bile kıyaslama yapıldığında Meslek Yüksekokulları sıralamasında Türkiye’de birinciliği elde eden üniversitemizin, Turizm İşletmeciliği ve Konaklama Yüksekokulları arasında telif sıralamasında üçüncü, Edebiyat Fakültemizin de Türkiye’deki 180 Edebiyat/Beşeri bilimler Fakültesi içerisinde 22. sırada, 86 İslami ilimler ve İlahiyat Fakülteleri arasında ise 11. sırada olması dahi dokuz yıl gibi kısa bir geçmişe sahip üniversite için son üç yılda gelinen bu nokta takdire şayan bir başarıdır.”

Üniversite kampüsünde son iki yılda yapılan fiziki değişimlere de dikkat çeken Ağırakça, “Bölgenin en donanımlı kütüphanesinin kurulması, merkezi yemekhane, kız öğrenci yurdu ve yarı olimpik yüzme havuzunun faaliyete geçirilmesi, tüm kampüs alanındaki peyzaj ve asfaltlama çalışmaları, on binlerce ağacın dikilmesi yaptığımız çalışmalar arasında yer almakta” diye konuştu.

İki yıllık zaman diliminde birçok sempozyuma ev sahipliği yaptıklarına vurgu yapan Rektör Ağırakça, “Uluslararası El-Cezeri ve İlimler Tarihi Sempozyumları olmak üzere Uluslararası Kutu’l-Amare Sempozyumu, Uluslararası Seyyid Kutub Sempozyumu, Medeniyet Merkezi olarak Ortadoğu Sempozyumu, Uluslararası Kudüs ve Mescidi Aksa Sempozyumu, Geçmişten Günümüze Ortadoğu ve Mardin Sempozyumu, Uluslararası Birinci ve İkinci İşrak Günleri, Uluslararası Klasikler Çalıştayı üniversitemizin bünyesinde gerçekleşmiştir” ifadelerinde bulundu.