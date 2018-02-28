Mazlum-Der’den 28 Şubat açıklaması

Mardin’in Artuklu ilçesi 15 Temmuz Şehitler parkında yapılan basın açıklamasına dernek üyeleri katıldı. Şube Başkanı Mustafa Aydın, 28 Şubat mahpuslarının serbest bırakılması talebinde bulundu. 28 Şubat darbesinin yıldönümü vesilesiyle tüm darbeleri şiddetle ve nefretle kınadıklarını söyleyen Şube Başkanı Aydın, “Ocak ayıyla birlikte 28 Şubat mahpuslarının serbest bırakılması talebiyle başlattığımız basın açıklaması, eylem ve etkinlik dizisinin sekizinci haftasında Ağrı’dan İstanbul’a şubelerimiz, destekçi sivil toplum örgütleri, üye ve gönüllülerimizle alanlardayız. Babasız büyüyen çocuklar, cezaevlerinde yaşlanan gençler ve torun sahibi olan babalar, binbir hastalıkla boğuşan dedeler 42 bayramdır içerideler. Brifingli ve FETÖ’cü yargının intikam alırcasına verdiği hukuksuz kararlarla mahkum ettiği 600’e yakın insan, 28 Şubat soğuğunun hesabı sorulmamış bedeli olarak hepimizin önünde durmaktadır. Çocukları babasız, anneleri evlatsız bırakan bu sorunun hemen şimdi çözülmesi gerekmektedir. Unutulmasın ki mazlumların ahı bütün siyasi hesapları ve matematik hesaplarını alt üst edecek bir güce sahiptir. Bahse konu hak talebinin gereğini yerine getirmek açıktır ki başta yargı, hükümet ve TBMM olmak üzere herkes üzerine düşen önemli bir görevdir" dedi.