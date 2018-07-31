Mazruna Halk Dansları ekibi Türkiye’yi temsil edecek

Konjicka Sehara Halk Dansları Festivali’nde Türkiye’yi temsil edecek.

Mardin Büyükşehir Belediyesi kültürel ve sanatsal çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Mardin’e has yöresel oyunları hazırladığı koreografilerle zenginleştiren Mardin Büyükşehir Belediyesi Mazruna Halk Dansları ekibi uluslararası organizasyonlara katılmaya başladı. Ekip, Bosna Hersek’te düzenlenecek olan 18. Konjicka Sehara Halk Dansları Festivali’nde Türkiye’yi temsil edecek ekiplerden biri olacak.

“Olumlu işler yapılıyor”

Organizasyon ile ilgili bilgi veren Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan vekili Mustafa Yaman, kentte kültür ve sanat adına olumlu işler yapıldığını ifade ederek, “Mardin kadim tarihinin yanı sıra asırlarca kültüre ve sanata ev sahipliği yapmış önemli bir şehirdir. Biz bu potansiyelimizi ortaya çıkarmak ve Mardin’i sanatın başkentleri arasına sokmak için çaba veriyoruz. Bu nedenle projeler üretiyoruz. Önem verdiğimiz çalışmalardan birisi de halk oyunlarımızı gün yüzüne çıkarmaktı. Bunu modern danslarla birleştirmek suretiyle yapmak istedik. Bu nedenle Mazruna ekibimizi kurduk. Konservatuvarımız bünyesinde durmadan çalışan ekibimiz kısa zamanda güzel işlere imza attı” dedi.