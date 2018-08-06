MBB Gençlik radyosu gençlerin ilgi odağı oldu

Gençlerin daha sosyal ve yaşamaktan mutlu olduğu bir şehirde yaşaması için çaba veren Büyükşehir Belediyesi, bölgenin en büyük gençlik merkezini inşa etmişti. Merkez birçok konuda gençlerin dikkatini çekmekle birlikte sosyal sorumluluk örnekleriyle de takdir kazanıyor. Öte yandan merkez bünyesinde kurulan Mardin Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezi (MBB) Radyosu da ilgi odağı oldu. Günde yurt içinden ve yurt dışından 5 bin kişiye ulaşan MBB Gençlik Radyosu şimdiden ağırladığı misafirlerle de dikkat çekiyor. Bu bağlamda kısa süre hizmete başlayan radyo Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kültür ve Turizm Eski Bakanı Numan Kurtulmuş, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ünlü sanatçı Ziynet Sali ve Milli Basketçi Birkan Baştürk gibi konukları misafir etti.

Konu hakkında bilgi veren Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, “Bu şehirde yaptığımız her çalışma gençlerimizin de mutluluğunu esas alarak yapılmaktadır. İlimizde birçok projeyle değişimi ve gelişimi yaşatmaktayız. Yaşanabilir marka bir şehir olmak için birçok farklı konuda örnek çalışmalar gerçekleştirmekteyiz. Önem verdiğimiz konuların başında gençlerimiz yer almaktadır. Biz gençlerimiz için tüm imkanlarımızı seferber ediyor ve onların düşlediği projelere yön veriyoruz. Bu konuda örnek nitelikte projelerimizden birisi de 2 bin 700 metrekare alanıyla bölgenin en büyük gençlik merkezidir. Biz merkezimizde önemli çalışmalara imza attık. Cazibe alanı olan merkezimizde kurduğumuz radyomuz da takdir kazanmaktadır. Radyomuzu kısa bir süre ince yayına açarak hizmete sunduk. Şu an için www.mbbgenclik.com adresinden yayın hayatını sürdüren radyomuzda kaliteli sunucuları istihdam ettik. Az bir zaman diliminde ise radyomuz beğenileri kazanarak yolunda ilerledi. Günde 5 bin kişinin dinlediği radyomuz gurbetçilerimizin de vatan hasretini dindirmektedir. Ayrıca ilimizin kültürünü tarihini ve değerlerini de radyomuz aracılığıyla en güzel şekilde tanıtmaktayız. Diğer taraftan radyomuz başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere bakanlarımızı sanat ve spor dünyasını ağırladı. Bu özellikleriyle radyomuzun gelişimine devam edecek” şeklinde konuştu.