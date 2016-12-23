Menfeze tuzaklanan patlayıcı imha edildi

Mardin’in Dargeçit ilçesinde PKK’lı teröristlerce menfeze yerleştirilen el yapımı patlayıcı güvenlik güçlerince infilak ettirildi.

Edinilen bilgiye göre, Korucuköy Mahallesi girişinde PKK’lı teröristlerce menfeze yerleştirilmiş bomba düzeneği tespit edildi. Bölgede güvenlik önlemi alan ekipler, mahalleye girişi kapattı. Patlayıcı, bomba imha uzmanlarının yaptığı inceleme sonrası fünyeyle infilak ettirildi. Herhangi bir can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı olayın ardından yolda büyük bir çukur oluştu.

Bölgede operasyon başlatıldı.