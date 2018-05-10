Diğer
Kategoriler
10 Mayıs 2018 20:37

Meryem Ana Kilisesi ruhani liderlerin katılımı ile ibadete açıldı

Dünyanın Süryani, Katolik ve Ortodoks cemaatinin önde gelen ruhani liderleri Mardin’de bir araya geldi.

Meryem Ana Kilisesi ruhani liderlerin katılımı ile ibadete açıldı

10 Mayıs 2018 20:37

Dayrulzafran Manastırında sabah ayin yapan ruhani liderler, Mardin’de bulunan tarihi kiliseleri ziyaret ederek akşam saatlerinde restorasyonu tamamlanan Meryem Ana Kilisesi’nin açılışını gerçekleştirdi.


Meryem Ana Kilisesi’nin açılışı Vatikan’ın Türkiye ve Türkmenistan’daki Büyükelçisi Paul Fitzpatrick, Diyarbakır-Mardin Süryani Ortodoks Metropoliti Saliba Özmen, Kırklar Kilisesi Baş Papazı Gabriel Akyüz, Süryani dini liderler, HDP Mardin Milletvekili Erol Dora ve vatandaşların katılımı ile gerçekleştirildi.


Sabah saatlerinde Mardin Dayrulzafran Manastırında Diyarbakır-Mardin Süryani Ortodoks Metropoliti Saliba Özmen ile bir araya gelen liderler kahvaltının ardından Dünya Süryani Katolik Patriği Mor Iğnatios Josef Younnan’ın önderliğinde ayin düzenlendi. Ayinde gümüş tasın içinde özel olarak hazırlanan tütsüler yakıldı, Süryani vatandaşlar liderlerini zılgıtlar ile karşıladı. Ayinin ardından cemaatin önde gelen ruhani liderleri Mardin ve ilçelerindeki kilise ve manastırlara ziyaret gerçekleştirdi.


Mardin’de bulunan ve 1895 yılından kalan, restorasyonu tamamlanan tarihi Meryem Ana Kilisenin açılışı için bir araya gelen ruhani liderler düzenledikleri tören ile Meryem Ana Kilisesini ibadete açtı. Tören öncesi bilgi veren Süryani vatandaşlardan Murat Özbek, “Beyrut’tan gelen Katolik patriğimiz bizi onurlandırmıştır. Kiliseyi takdisi ve açılışını yapıp bugünü kutlayacağız” dedi.


Süryani Katolik Patriği Mor Iğnatios Josef Younnan açılış öncesi basın mensuplarına yaptığı açıklamada Mardin’de bulunmaktan büyük bir mutluluk duyduğunu ifade ederek, "Mardin ki dillerin ve dinlerin merkezi. Bir önceki gelişime göre büyük bir ilerleme olduğunu gördüm. Özellikle Süryani dilinin üniversitede öğretildiğini duyunca daha da mutluluk duydum. Mardin’in daha da genel ve üniversal bir şehir olacağını tüm toplumlarını içine alacağını ve daha da gelişeceğini her geldiğimde daha da gelişeceğini gördüğümde sevincim artıyor. En iyi dileklerimi sunuyorum Mardin’in geleceğini kutluyorum” diye konuştu.


Ortadoğu’daki gelişmelerin sorulması üzerine Younnan siyasete girdiği gerekçesiyle cevap vermek istemediğini söyledi. Açıklamanın ardından ayin töreni basına kapalı yapıldı. Gerçekleşen dini törenin ardından Meryem Ana Kilisesi’nin bahçesinde kokteyl verilerek program sonlandı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MARDİN HABERLERİ
MARDİN HAVA DURUMU
17
°
C
  • Cuma
    17°C
  • Cumartesi
    16°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    16°C
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    18°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç