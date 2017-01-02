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02 Ocak 2017 15:32

Mescid-i Aksa Camisi’nin temeli atıldı

Mescid-i Aksa Camisi’nin temeli atıldı

02 Ocak 2017 15:32

Mardin’in Yeşilli ilçesinde yapılacak olan Mescid-i Aksa Camisi’nin temeli, kesilen kurban ve yapılan dualarla atıldı.
Mardin’in Yeşilli ilçesi Karşıya Mahallesi’nde yapılması planlanan Mescid-i Aksa Camisi’nin temeli atıldı. Temel atma törenine Yeşilli Belediye Başkanı Hayrettin Demir, İlçe Müftüsü Mehmet Fidail Uyanık, mahalleli ve vatandaşlar katıldı. Belediye Başkanı Demir, ilçeye yakışır bir cami yapıldığını kaydetti. Karşıyaka Mahallesi’ndeki cami eksiğini önemli ölçüde karşılayacak olan caminin mümkün olan en kısa sürede tamamlanmasın hedeflendiğini kaydeden Demir, “Mescid-i Aksa camimiz öncelikle ismini aldığı o mübarek mekana ardından da Yeşilli ilçemize yakışır bir şaheser olacak. Bu eser Yeşilli ilçemizin hemen her noktasından inancımızın bir nişanesi olarak görülebilecek. Bu vesileyle yapılacak olan bu ulvi ve manevi eserin başta Yeşilli ve Karşıyaka Mahallesi halkımıza hayırlara vesile olmasını diliyorum. Emeği geçen ve sebep olanlarla birlikte bundan sonra ve yardımı ve emeği dokunacak olan herkesten Allah razı olsun” dedi.
Konuşmanın ardından Yeşilli İlçe Müftüsü Mehmet Fidail Uyanık’ın yaptığı dua ile kurbanlar kesildi.



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