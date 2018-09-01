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01 Eylül 2018 15:01

Mezopotamya’dan Balkanlara Eğitim Projesi kitaplaştırılacak

GAP Bölge Kalkınma İdaresi tarafından sosyal ve beşeri gelişme ekseninde kabul edilerek hayata geçirilen mezopotamya’dan Balkanlara Eğitim Projesi’nin birinci etabı tamamlandı.

Mezopotamya’dan Balkanlara Eğitim Projesi kitaplaştırılacak

01 Eylül 2018 15:01

Projenin kitaplaştırılacağı öğrenildi.


GAP Bölge Kalkınma İdaresi tarafından sosyal ve beşeri gelişme ekseninde kabul edilerek Mardin Valiliği, Mardin Artuklu Üniversitesi ve Mardin Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla hayata geçirilen Mezopotamya’dan Balkanlara Eğitim Projesi’nin birinci etabı tamamlandı. 50’si Mardin Artuklu Üniversitesi öğrencisi olmak üzere kentten toplam 200 öğrencinin 12 hafta boyunca okumalar ve sunumlar gerçekleştirerek oluşturulan Balkanlar ders atölyeleriyle bilgi birikimi edinmeleri sağlandı.


Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ağırakça, Mardin Artuklu Üniversitesi ortaklığında Mardin Büyükşehir Belediyesi’nin başvurucu olduğu Mezopotamya’dan Balkanlara Eğitim Projesi’nin üniversite akademisyenlerinin ve Mardin Gençlik Merkezi’nin hazırladığı imkanlarla beraber Mardinli gençlere ve üniversite öğrencilerine ulaşmasının sevindirici olduğunu söyledi. Prof. Dr. Ağırakça, "Tamamlanan dersler ve gezi süreci sonrası, öğrencilerimizin, araştırma konularını yansıttıkları birer araştırma metni hazırlama süreci başlamıştır. Söz konusu metinler içerisinden editoryal bir çalışma sonucu bazı makaleler proje kapsamında kitaplaştırılacaktır" dedi.


Projenin yürütücüsü ve Mardin Artuklu Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde araştırma görevlisi olan Enes Ateş, 8 sınıfa ayrılan öğrencilerin 8 akademisyen ile derslerine devam ettiğini, öğrencilerin proje kapsamında alınan kitaplar doğrultusunda seçtikleri konularda araştırmalarda bulunduklarını söyledi. Ateş, Saraybosna, Travnik, Mostar, Blagay, Bosna Hersek’in ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegoviç’in mezarı ve Hırvat askerleri tarafından aralarında çocuk ve kadın olmak üzere 116 masum sivile yönelik gerçekleştirilen etnik soykırımın anısına yapılan Ahmiçi Şehitleri Anıtı gibi yerlerin ziyaret edildiğini kaydederek, Mezopotamya’dan Balkanlara Eğitim Projesi faaliyetleri kapsamında öğrencilerin mekansal mobilizasyonu sağlanarak coğrafi sınırları kültürel ve zihinsel sınırlara genişletip yaşam görgüsünün artırılmasının hedeflendiğini dile getirdi.




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