MHP Mardin İl Başkanı Mehmet Ertaggöz oldu

Ertaggöz, açıklamasında MHP İl Başkanı Mehmet Veysi Oğuz’un milletvekili adayı seçilmesinden dolayı partinin Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve genel merkezi tarafından İl başkanlığı görevine getirildiğini kaydederek, “Bu bir bayrak yarışıdır, Mehmet Veysi Oğuz kardeşimizin İl başkanlığı döneminde önemli hizmetleri olmuştur, bu hizmetleri milletvekilliği adaylığı döneminde de en güzel şekilde devam ettireceğinden hiçbir şüphemiz yoktur” dedi.

24 Haziran seçimlerine kısa bir süre kaldığının da altını çizen Ertaggöz, “Cumhur İttifakı ile beraber partimizin çalışmalarını İlimizin kırsal alanları başta olmak üzere her bir ücra köşesinde hissettirmek için canla başla çalışmaya başladığımızı belirtmek isterim. Tarihten bu yana, vatanımızın birlik ve bütünlüğü söz konusu olduğu zaman partimizi ve Ülkücü gelenekten gelen kardeşlerimizi en ön saflarda görüyoruz. Ülke bütünlüğümüzü bozmak isteyenlerin çoğunlukta olduğu tamda bu günde MHP olarak, sesimiz hiç olmadığı kadar gür çıkacaktır” diye konuştu.

Üstlenmiş olduğumuz bu görevin ağır olduğunun farkındayız diyen Ertaggöz, “Bu doğrultuda parti liderimiz sayın Devlet Bahçeli’nin prensip ve kararlarından asla taviz vermeyerek, birliğimizin ve beraberliğimizin daim olması için el ele verip Ülkemizin daha aydınlık günlere ulaşması için genç, çocuk ve yaşlı demeden hep beraber alanlarda olacağız” ifadelerinde bulundu.