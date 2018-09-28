Midyat 1. Uluslararası Kültür ve Sanat Festivali'ne ev sahipliği için gün sayıyor

Mardin'in Midyat ilçesinde '1. Uluslararası Kültür ve Sanat Festivali' hazırlıkları için başlatılan hummalı çalışmalarda sona gelindi. İlçe Kaymakamı Hüseyin Tekin, kamu ve sivil toplum kuruluşları ile organizatör firmalarla sık sık bir araya gelerek, festivalin aksaklık yaşanmadan ve istenilen şekilde geçmesi için toplantılarını sürdürüyor.

Midyat ilçesinde tarihi Süryani Konağında İlçe Kaymakamı Hüseyin Tekin başkanlığında gerçekleşen toplantıda Başbakanlık Tanıtma Fonu Genel Sekreterliği katkıları ile ilk defa ilçede yapılacak “Midyat 1. Uluslararası Kültür ve Sanat Festivali”ne Avrupa ülkelerindeki Midyatlı vatandaşların da davet edileceği belirtildi. 3 gün devam edecek olan festivale, üst düzey bir katılımın gerçekleşmesi beklenirken, Avrupa'daki Midyatlı vatandaşların yanı sıra ülke genelinden çok sayıda tur firmalarının davet edildiği açıklandı. Festival süresince, Midyat'ın tarihi ve güzellikleri ile video tanıtım gösterileri, Midyat ilçesinde çekilen videolar, diziler ve filmler, mahalli ve yerli sanatçıların konserleri, şiir dinletileri, sokak sergileri ve havai fişek gösterileri davetli ve katılımcılara renkli anlar yaşatacak.

Festival süresince, Midyat ilçesinin etrafındaki tarihi mekanlara geziler düzenlenecek. Gezi kapsamında bölgenin en büyük manastırlarından bir olan Deyrulumur Manastırı, ilçe merkezindeki kilise ve tarihi mekanlar ile Ilısu Barajı suları altında kalacak olan Hasankeyf ziyaret edilecek. Festivale katılacak olan protokol ve misafirler, Mor Barsavmo Kilisesi konağında bir araya gelerek kortej yürüyüşü ile festival alanına geçecek.

Midyat Kaymakamı Hüseyin Tekin, 3 gün devam edecek festivalde çeşitli etkinlikler, kültürel ve sanatsal görsellerin sunumunun davetlilerin ilgisini çekeceğini ifade ederek, "Bu yıl birincisini düzenleyeceğimiz kültür ve sanat festivalimize bu ülkeye, bu coğrafyaya, bu bayrağa gönül bağı ile bağlı olan tüm hemşehrilerimizi dostlarımızı davet ediyoruz. Festival boyunca davetlilerin ve ziyaretçilerin, tarihin derinliklerinden gelen ve geleceğe taşınmasını önemsendiği, tarihi ve kültürel değerlerle buluşturacağız. Festivali, sivil toplum kuruluş temsilcileri, kurum yetkilileri, eğitimciler, sanatkarlar ve ilçede yaşayan farklı etnik yapı ve inanca sahip vatandaşlarımızın ortak görüşleri doğrultusunda hazırladık. Aramızda Süryani Kadim Midyat Kiliseleri Vakfı Başkanı, Ezidi Muhtar, müftülük görevlisi var. Diller ve dinler zengini ilçemizi en iyi şekilde tanıtma fırsatını yakaladık, bunu en iyi şeklide değerlendireceğiz. Farklı etnik yapı, tarihi ve kültürel zenginliğe sahip insanların bir arada verecekleri mesajı önemli buluyoruz. 3 gün süre ile ilçemizi en iyi şekilde tanıtmayı ve turizm değerlerine dikkat çekmeyi amaçlıyoruz. Gündeme getirdiğimiz festivali maddi destek sağlayan dönemin Başbakanı Binali Yıldırım'a ve her zaman desteğini gördüğümüz Valimiz Mustafa Yaman'a teşekkür ediyorum" diye konuştu.

3 gün sürecek festival için Midyat'ın hazır film platosunu ve hoşgörü kenti olduğunu söyleyen Midyat Turizm Elçisi Veli Güneş, "Midyat hoşgörü penceresine açılan bir ilçe. Dil, din, ırk ayrımı yapmadan yıllarca yaşamışız. İnsanın insana tahakkümü olmadığı bir ilçede festival coşkusu yaşamaktayız. Bu festivalin amacı Midyat'tan dünyaya açılan sevgi ve aşk. Böyle bir mozaik dünyanın hiçbir yerinde yok. Midyat'ta 8 kilise 3 manastır bulunmakta. Camilerimizle tarihi ve kültürü ile hazır film platosu gibi. Bunu artık gün yüzüne açmak istiyoruz. Mezopotamya güneş uygarlığında bir nefestir" dedi.

Midyat ilçesi Çayır Mahallesi Muhtarı Ezidi Binno Demir, Midyat'ın 4 din ile birlikte kardeş gibi yaşadığı ilçe olduğunu kaydetti. Türkiye'yi, bayrağını ve milletini seven herkesi festivale davet eden Demir, Türkiye sevdalı herkesi en güzel şekilde ağırlayacaklarını söyledi.