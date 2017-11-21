Midyat emniyeti öğrencilere fotoğraf kursu veriyor

3 ay boyunca öğrencilere kurs verilerek 5 ayrı gezi yerine götürülerek öğrencilerin çektiği fotoğrafların sergileneceği bildirildi. Bu 3 aylık fotoğraf kursu esnasında öğrencilere vatan, millet, devlet sevgisinin anlatılıp, okul, çevrelerinde madde bağımlısı olan gençlere karşı uyarılar yapılıyor. Bu konuda emniyet mensuplarına yardımcı olmaları için öğrencilerin bilgilendirilip irtibat numaraları verildiği ifade edildi. Kurslarda başarılı olan 10 öğrenciye fotoğraf makinesi hediye edileceği açıklandı.