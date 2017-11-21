Diğer
Kategoriler
21 Kasım 2017 12:45

Midyat emniyeti öğrencilere fotoğraf kursu veriyor

Mardin’in Midyat İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen ’Küçük Adımlarla Büyük Yarınlara, Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma Destek Programı’ (ÇOGEP) projesi kapsamında 40 öğrenciye fotoğraf kursu verileceği belirtildi.

Midyat emniyeti öğrencilere fotoğraf kursu veriyor

21 Kasım 2017 12:45


3 ay boyunca öğrencilere kurs verilerek 5 ayrı gezi yerine götürülerek öğrencilerin çektiği fotoğrafların sergileneceği bildirildi. Bu 3 aylık fotoğraf kursu esnasında öğrencilere vatan, millet, devlet sevgisinin anlatılıp, okul, çevrelerinde madde bağımlısı olan gençlere karşı uyarılar yapılıyor. Bu konuda emniyet mensuplarına yardımcı olmaları için öğrencilerin bilgilendirilip irtibat numaraları verildiği ifade edildi. Kurslarda başarılı olan 10 öğrenciye fotoğraf makinesi hediye edileceği açıklandı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MARDİN HABERLERİ
MARDİN HAVA DURUMU
11
°
C
Çok Bulutlu
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    11°C
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    9°C
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    9°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    9°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
    AdIDM.
    KartTR Astropay
    Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
    Takı Dükkanı
    Gümüş Alyans Modelleri
    Nice Türkiye
    Nice Türkiye
    Otomatik Kapı Sistemleri
    www.nice-turkey.com
    Bft Türkiye
    Bft Türkiye
    Otomatik Kapı Sistemleri
    www.bft-turkiye.com

    AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
    BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
    Reklamı Geç