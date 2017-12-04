Midyat Emniyetinden 80 öğrenciye kurs

Fotoğrafçılık kursuna katılan öğrenciler, Mardin’in tarihi ve turistik yerlerini gezerek, fotoğraflama imkanı buluyor.

Midyat İlçe Emniyet Müdürlüğünce, Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma Destek Programı (ÇOGEP) kapsamında yürütülen “Küçük adımlarla, büyük yarınlara” projesi çerçevesinde, ilçenin farklı okullarında eğitim gören 40 öğrenciye halk oyunu, 40 öğrenciye de fotoğrafçılık kursu veriliyor. Çocuklar, 2 ayını dolduran ve 3 ay boyunca sürecek olan halk oyunları kursunda “Reyhani” adlı oyunu öğreniyor. Fotoğrafçılık kursunda ise, fotoğraf çekme tekniklerini öğrenen çocuklar, Mardin’in tarihi ve turistik yerlerine düzenlenen gezilere katılarak, buraları fotoğraflama imkanı buluyor. Kurslarda çocuklara, vatan, millet ve devlet sevgisi anlatılıp, madde bağımlığı ve çeşitli kötü alışkanlıklar konusunda uyarılarda da bulunuluyor.

“Çok eğlenceli geçiyor”

Halk oyunları kursuna katılan çocuklardan Yazgül Alan, Reyhani adlı oyunun Güneydoğu yöresine ait olduğunu belirterek, “Bu oyunu hiç bilmiyorduk, unutmuştuk. Hocalarımız her hafta sonu bize kurs veriyor. 20 kız ve 20 erkek oynuyoruz. Çok eğlenceli geçiyor” dedi.

Delal Ağırman, kursun 2 aydı devam ettiğini anlatarak, “Bu proje Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlendi. Bilgilendik bazı konularda, vatana ve millete hayırlı bir evlat olmamız ile geleceğe dair planlarımız olması gerektiğini söylediler. Hafta sonları geliyoruz. Hocalarımız bize öğretiyor ve sosyalleşiyoruz. Her yaştan arkadaşlarımız oldu” diye konuştu.

“Bize ciddi katkıları oldu”

Fotoğrafçılık kursuna katılan öğrencilerden Yaren Işık, kurs katılmaktan dolayı oldukça mutlu olduklarını anlatarak, şunları kaydetti:

“Sanatla iç içe olmamız, sanat dallarının bir kaçında yer almamız çok güzel bir şey. Öğrencilerin böyle şeylere katılması, kendini böyle dallarda geliştirmesi önemli. Bize katkı sağladılar. Gerek teorik derslerde gerek uygulamalı derslerde ciddi katkıları oldu. Aynı zamanda okula gitmemiz gerektiği, okul içerisindeki veya dışarıdaki davranışlarımızın, nasıl olması gerektiğinden, kötü alışkanlık edinmememiz gerektiğinden bahsettiler.”

Öğrencilerden Helin Kardaş ise, fotoğrafın nasıl çekilmesi ve doğru karenin nasıl yakalanacağı gibi konuları öğrendiklerini anlatarak, “Emniyet Genel Müdürlüğü’ne çok teşekkür ederim böyle bir proje yaptığı için. Biz öğrenciler için iyi, kendimizi geliştirebileceğimiz bir proje. Proje sayesinde hiç gitmediğimiz yerleri de gördük. 5 ayrı yere gezi düzenledik, başka da gideceğimiz yerler var” ifadelerinde bulundu.